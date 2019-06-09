В ночь на 9 июня в Маргилане Ферганской области в торговом комплексе, известном как «ТРЗ бозори» (ООО «Маргилон умумий улгуржи савдо»), произошел пожар, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.





Фото: Государственная служба пожарной безопасности.

Как отмечается в сообщении, в ходе ночного дежурства Ш. И. в 2:00 заметил короткое замыкание на крыше павильона, а затем — яркую вспышку, за которой последовало возгорание. Он отключил сооружение от электроснабжения и в 2:05 сообщил в пожарную часть Маргилана.

Как уточняет Государственная служба пожарной безопасности Узбекистана, сотрудники пожарной службы прибыли на место в 2:10, в 4:20 пожар был локализован и в 5:40 — потушен. Пострадавших и погибших нет. На ликвидации пожара было задействовано 19 пожарных экипажей и 3 единицы спецтехники.

Огнем уничтожены строительные конструкции торгового комплекса, магазины и лавки с продовольственными и непродовольственными товарами на площади 1575 кв. м. Общая площадь комплекса составляет 10440 кв. м, а весь рынок занимает 35023 кв. м. На рынке ведут деятельность 243 предпринимателя.

Следственный отдел ОВД Маргилана возбудил уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 259 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее иные тяжкие последствия). Прокуратура Ферганской области взяла следствие под контроль.

Как сообщается в Telegram-канале Farg’onaliklar, рынок расположен на территории бывшего трактороремонтного завода. В 2013 году в Маргилане горел рынок «Комбинат бозори», размещенный на месте бывшего прядильного комбината.