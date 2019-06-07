Министерство народного образования (МНО) Узбекистана в преддверии нового учебного года приводит доводы в пользу отказа от раннего начала учебы в школе.

Большинство родителей отдают детей в первый класс в возрасте 6−6,5 лет, но готов ли ребенок в этом возрасте к школе? Родители должны задать себе этот и другие вопросы, считает МНО.

По мнению психологов и педагогов, ребенку в возрасте 6 лет еще рано ходить в школу.

Психолог школы № 217 Чиланзарского района Ташкента Санджар Аблакулов отметил, что у здорового ребенка, который идет в школу, должно быть развито внимание, логическое мышление, мелкая моторика рук, память, устная речь, математическое и пространственное воображение. Он также должен уметь рисовать различные фигуры и писать, копируя тексты с доски или книги, запоминать 10−12 слов при чтении, группировать и сравнивать предметы, придумывать рассказ из рисунков.

«Если ребенок не умеет создавать логическую историю, запоминать слова и не готов к другим подобным действиям, это приведет к низкой успеваемости, снижению умственной работы ребенка и трудностям в выполнении задач, — считает психолог. — В результате у ребенка может наблюдаться стресс, агрессия, раздражительность, бессонница, потеря аппетита, недостатки в физическом развитии и анемия, что может привести к ухудшению здоровья ребенка и даже неспособности адаптироваться к школе».

В министерстве подчеркнули, что дети в возрасте и 6, и 7 лет должны быть одинаково готовы осваивать учебную программу, общаться со сверстниками, соблюдать правила и требования школы.

В начале обучения большинство детей находятся в стрессовой ситуации, и это негативно влияет на их психологическое состояние. Для преодоления этого состояния дети должны иметь сильную волю, уверенность в себе, настойчивость и умение ставить высокие цели. Если у ребенка не развиты эти качества, это может негативно отразиться на психике и здоровье.

Кроме того, родители должны подумать, готов ли к школе даже семилетний ребенок, считает МНО. Так, по данным министерства, многие родители пытаются устроить детей в классы с русским языком обучения, чтобы они освоили его в процессе обучения. При этом родители этих детей часто не знают русского языка и не смогут помочь ребенку в учебе при необходимости.

Учитель школы № 107 Наталья Анненкова отмечает, что в результате дети затрудняются усваивать материал во время уроков. Учителя тратят дополнительное время для разъяснения темы, впоследствии весь класс отстает от учебной программы. Дети, которые обучаются в русскоязычных классах, должны быть окружены родителями, родственниками и друзьями, которые также общаются на русском языке.

Министерство народного образования также предлагает родителям обдумать, стоит ли отдавать ребенка в школу вне микрорайона.

Детям рекомендуется обучаться в школах, находящихся рядом с домом. Но родители ради хорошего образования или, порой, в погоне за «престижем» школы пытаются устроить детей в школы с «именем». Часто это приводит к случаям коррупции, констатирует МНО.

В начальных классах уроки проводятся в первую смену, и дети должны просыпаться рано утром, а затем проделать определенный путь, чтобы добраться до школы вне микрорайона. Даже если они добираются до школы на автомобиле, дети все равно устают до начала первого урока. После уроков дети должны проделать этот же путь до дома, что приводит к накоплению усталости у детей, отмечает психолог Любовь Малащенко.

Из-за усталости дети становятся нервными, агрессивными и непослушными, считает специалист. Они могут терять интерес к учебе и школе, вероятно и снижение уровня внимания.

Министерство призывает родителей учитывать вышеперечисленные факторы при принятии решения о готовности ребенка к началу учебы в школе.