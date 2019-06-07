Завершается строительство жилого комплекса Novza. Компания Golden House с радостью приглашает жителей и гостей столицы на дни открытых дверей.

ЖК Novza — это последний завершенный объект компании, строительство которого началось в 2017 году.

C 11 по 15 июня с 10:00 до 19:00 все желающие смогут окунуться в атмосферу современного востока и совершить ознакомительную прогулку по комплексу.

Также в честь открытия Novza компания Golden House запустила скидки до 30% при покупке квартиры в жилом комплексе до 30 июня.

Подробную информацию об акции можно получить по ссылке.

Адрес: Чиланзарский р-н, ул. Мукимий

Ориентир: ст. метро «Новза»

Telegram-канал: @goldenhouseuz

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