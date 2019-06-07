Завершается строительство жилого комплекса Novza. Компания Golden House с радостью приглашает жителей и гостей столицы на дни открытых дверей.
ЖК Novza — это последний завершенный объект компании, строительство которого началось в 2017 году.
C 11 по 15 июня с 10:00 до 19:00 все желающие смогут окунуться в атмосферу современного востока и совершить ознакомительную прогулку по комплексу.
Также в честь открытия Novza компания Golden House запустила скидки до 30% при покупке квартиры в жилом комплексе до 30 июня.
Подробную информацию об акции можно получить по ссылке.
Адрес: Чиланзарский р-н, ул. Мукимий
Ориентир: ст. метро «Новза»
Telegram-канал: @goldenhouseuz
Facebook: fb.com/goldenhouseuz
Instagram: @goldenhouseuz
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