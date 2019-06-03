Механизмы предупреждения «серого» импорта электротехники в Узбекистане усовершенствуют, говорится в постановлении президента от 30 мая 2019 года.
Государственным таможенному и налоговому комитетам поручено в месячный срок проанализировать факты незаконного ввоза электротехнической и электробытовой продукции на территорию республики и факторов, способствующих их возникновению.
Кроме того, ведомствам поручено разработать и реализовать программу мер по совершенствованию механизмов предупреждения незаконного импорта электротехники.
По данным Центрального банка, в 2018 году объем челночной торговли во внешнеторговом обороте составил 1,085 млрд долларов, или 3,6%. Из этой суммы на челночный импорт пришлось 842,7 млн долларов.
С 17 октября ввозить из-за границы бытовую технику 19 наименований и столовую посуду без оплаты таможенных платежей можно только раз в полгода. Беспошлинный ввоз прочих товаров (до 2 кг каждого наименования, но не более 10 кг общего веса) ограничен одним разом в месяц.
В Государственном таможенном комитете объясняли, что ограничение беспошлинного ввоза товаров связано с защитой прав потребителей, предотвращением ввоза некачественных товаров и экономическими интересами Узбекистана.
Сейран
“В Государственном таможенном комитете объясняли, что ограничение беспошлинного ввоза товаров связано с защитой прав потребителей, предотвращением ввоза некачественных товаров“.
Мера связана с защитой прав монополистов и некоторых влиятельных лиц, а никак не потребителей. А некачественные товары производятся у нас. Давайте называть вещи своими именами.
Sanjar Rajabov
На практике это значит только одно: и без того высокие цены на технику в РУз вырастут еще больше.
Timur Kim
А почему это нас как всегда не удивляет??? Ааа?
Качество?
Гарантии?
Локализация производства???
Нееее- протекционизм.
Надо ввести растаможку как на машины, а лучше даже еще побольше, купил что-то не артель и заплатил 300% налога- одну часть артель, одну государству, одну разворовать..
Che Burashka
“В Государственном таможенном комитете объясняли, что ограничение беспошлинного ввоза товаров связано с защитой прав потребителей, предотвращением ввоза некачественных товаров и экономическими интересами Узбекистана.“
Но мы все понимаем, чьи экономические интересы защищают..
Odil Alikhodjaev
Все вернется в круги своя?
Starik Akmal
Я думаю не надо сильно ужесточать данный вид импорта. Для населения с низким доходом это очень важен. Многие люди из областей на этом хоть как-то зарабатывает или обеспечивает семью с продуктами питание за 2 раза дешевле по стоимости. Наоборот этот вид импорта способствует развитию конкуренции в республике и препятствовать необоснованному повышению стоимости товаров первой необходимости в республике.
Отабек Самандаров
Артель уже упарился, думая как заставить нас его технику покупать. Вот очередная попытка, которая опять ударит по карманам простых граждан. Понятно, что преследуют интересы своего кармана используя красивые фразы и высокопарные слова. А мы, граждане, сами виноваты раз не понимаем их “отеческой“ чиновничьей заботы.
Madik Boltaev
Челночные 90-ые отменяются “поддержим“ отечественного производителя как с ЖМ.
Ринат Ррф
А почему нельзя сделать чтобы было от нас выгодно былобы вывозить никто вообще такой вариант не рассматривает?
Большой Брат
Давно пора пошлины снять. Моноподисты зажирели. Надо признать честно, в нашем внутреннем рынке в электробытовой и ещё паре сфер конкуренуция, хоть что делай, не появится — монополисты все задавили и лоббируют. Нужно снимать пошлины и убивать монополии. Тогда и мелкий и средний бизннс при поддержке свой разовьётся и конкуренция будет. И уровень жизни поднимается.
Linel Kotova
Любой монополист реализует стагнацию.
Бобир Пайзиев
Эти меры направлены против челноков-предпринимателей, а не против лиц-потребителей, которые покупают для себя. Челноки делают бизнес не легально, ни за что не отвечают и не платят налоги. А это ведет, в конечном счете — к развитию и укреплению коррупции. Я согласен с доводами о монополизме и т.д. Но государство не может не бороться с противоправными действиям нелегальных предпринимателей.
Anvar Nazir
Бобир Пайзиев
Развитию коррупции ведёт именно монополизм: закрыв границы они перевели импорт в серую зону. Импорт же будет существовать всегда так как артель продолжает впихивать потребителям барахло по не адекватным ценам! люди хотят покупать нормальные вещи по адекватным ценам, хотя бы иметь выбор в плане цен и производителя. Вот если бы открыли все границы то и импорт переместился бы из серой зоны в нормальную. Налоги бы легально платили. А так, коррупция процветает там где возникают подобные неадекватные запреты. Вспомните советское дело магазина “Океан“: была плановая экономика, которая свела на нет интересы производителей, частная собственность была под запретом, как и предпринимательство и это привело всё к дефициту. При этом был спрос на рыбу и рыбные продукты. Итогом стали серые схемы, из под прилавка по не гос. цене торговали рыбой, икрой. Есть ли бы у совка были бы мозги, а не демагогия от классиков марксизма-ленинизма, просто напросто вели бы частную собственность, рыночные механизмы. И тогда рыба, и её продукты лежали бы как сейчас на прилавках и кто хотел тот бы её и покупал бы. Совок же тогда, все эти проблемы свёл к силовым решениям, обвинив всех в “нарушении социалистической законности“. Сейчас почти тоже самое, защищают коррумпированную элиту, подмявшую под себя экономику, в ущерб правам потребителей под лозунги о защите прав потребителей))).
Alex Aleksandrov
Завезти себе с виду можно, но с такой кучей ограничений, что по факту нельзя.
Чем текущая власть и экономика отличается от каримовской? По факту ничем.
Anatoly Tsoyi
Ибо тот же Артель стоит дешевле в Казахстане! Сделайте нормальные цены и люди будут покупать все в своей стране, ведь не от лучшей жизни крутятся-вертятся.
Зачем душить обычного гражданина и все списывать на незаконный ввоз? Кому надо привезти себе пылесос подешевле раз в год не мог бы завести их в достаточном количестве для всего рынка, а дорогую спецтехнику вообще не провезти.
Соответственно вопрос — откуда у нас нелегальный ввоз если граница охраняется??? Вот вам и ответ, кто должен нести ответственность за то, что происходит.
Slava K
to Timur Kim, Отабек Самандаров и пр.
Что вы так перевозбудились? ARTEL повысил цены на свою продукцию, начиная с 19 октября? Нет.
Цена точно такая же.
А вот то, что завозят челноки-барыги — проходило проверку в органах сертификации и стандартизации?
Т.е. пока у нас (как в Грузии) не начнут люди погибать от некачественной бытовой техники — мы не поймем? За качество местного продукта — есть конкретный ответственный, есть СЦ и пр.
Чем может отвечать перед покупателем простой Челнок? Ничем. Своей нексией или чем? Ничем!
Какие налоги он (челнок) платит? — никаких, кроме “патта“ на базаре.
Какие рабочие места он создает? Никаких!
Он просто вывозит Валюту и завозит барахло из Урумчи (возможно небезопасное) непроверенное никем.. Зарабатывает и снова вывозит..
Какая от него польза? Что он набивает карман исключительно себе?
Все кричат про монополизм.. каждая страна борется за интересы СВОИХ производителей!
Посмотрите, что делает Д. Трамп, Президент США — отменяет ВСЕ ЛЬГОТЫ В ТОРГОВЛЕ с любыми странами, со своими СОЮЗНИКАМИ. И его снова переизберут, потому что он защищает рабочие места ВНУТРИ США, рабочие — его избиратели. И никто не пытается защищать тех, кто открыл заводы в Китае и завозит в США — с ними борются, протекционизмом.
Поэтому, не нужно путать соленое и холодное.
Цены и качество ARTEL — соотвествуют. Не забываем, что компания Самсунг доверила им выпуск продукции под своим именем, со своим штрих-кодом. И эта продукция продается по всему СНГ.
Так что не нужно.. наговаривать.
А вот по-поводу ДжиЭм у всех комментаторов просто язык залип. Никто ничего про этого захудалого монстра не написал. Характерно.
emailuz H
опять хотят ужасточить импорт.. Сколько раз говорили уже сил нет. Чтобы убрать серые схемы уберите пощлины вообще. Ужасточение импорта как раз ведет к серым схемам и коррупции. Люди всегда найдут способ обойти запреты и пощлины. А ужасточение импорта еще только на руку монополиста. У него как раз не будет стимула улучшит свой товар. Зачем нашему производителю монополисту конкуррировать если таможенный комитет сам бореться его конкуррентами? Это как раз ведет к производству не качественного товара. А объеснение гос таможенного комитета что заботяться о защите потребителей — это же смешно. Они сами читают свои пресс релизы?
Gani D
Бобир Пайзиев, это можно сделать намного легче. К примеру, если из алиэкспресса (из Китая в США), то автоматом снимается 10% (в счет налога). К примеру, стоит игрушка 10 баксов, вы платите 11 и получаете ее. Никаких документов заполнять мне не нужно. Почему бы сделать не так же? Потому что эти монополисты взвинтили таможенные сборы до максимума. Я купил коляску в КЗ (для своей дочери), меня развернули и/или предложили заплатить налог в размере 200к (это было лет 5 назад, коляска стоила примерно 170к). В общем, пошел обратно на границу КЗ и там нашел девушку с маленьким ребенком, объяснил и мы посадили ребенка в эту коляску и она прошла ее так.
Может, что то не так с налогообложением? Причем я предлагал заплатить налог в размере максимум 15% и честно называл цену коляски.
Денис Руденко
Данный режим давно на таможне работает (раз в 6 месяцев).
Slava K
to Anatoly Tsoyi & Co
Толик!
Государство у нас стимулирует работу на экспорт — и та продукция что идет за рубеж облагается меньшими налогами- потому что нашей стране важно получать СКВ из-за рубежа!
Поэтому и ARTEL и GM там намного дешевле.
И если раз в полгода вы можете для себя купить там ARTEL в КЗ задешево и ввезти его свободно, то наши автомобили — вы даже раз в два года не ввезете без растаможки!
Многие казахские салоны с удовольствием продавали бы нам наши автомобили за тенге! За валюту.
Но, тогда кто пойдет на поклон в наши автосалоны? Слишком многие интересы будут нарушены.
Почему никто этого не замечает?
to Anvar Nazir
Судя по нику Вам во времена “дела Океан“ было лет 5-8..и вы вряд ли помните магазин ОКЕАН в Ташкенте.
Был дефицит на икру, крабы и ДЕЛИКАТЕСЫ!
Океанская рыба продавалась по цене от 47копеек за 1кг!!! была доступна простым людям.
Вот это не хотите вспомнить?
И зарубежные консервы были — но они никому были не нужны.. своего хватало.
Mr. Freeman
Ладно, с техникой все понятно. Пополнить бюджет, “поддержать“ местного производителя. Но конфетки? Их то за что? Тоже надо пролоббamilovать Crafers?