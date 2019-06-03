Механизмы предупреждения «серого» импорта электротехники в Узбекистане усовершенствуют, говорится в постановлении президента от 30 мая 2019 года.

Государственным таможенному и налоговому комитетам поручено в месячный срок проанализировать факты незаконного ввоза электротехнической и электробытовой продукции на территорию республики и факторов, способствующих их возникновению.

Кроме того, ведомствам поручено разработать и реализовать программу мер по совершенствованию механизмов предупреждения незаконного импорта электротехники.

По данным Центрального банка, в 2018 году объем челночной торговли во внешнеторговом обороте составил 1,085 млрд долларов, или 3,6%. Из этой суммы на челночный импорт пришлось 842,7 млн долларов.

С 17 октября ввозить из-за границы бытовую технику 19 наименований и столовую посуду без оплаты таможенных платежей можно только раз в полгода. Беспошлинный ввоз прочих товаров (до 2 кг каждого наименования, но не более 10 кг общего веса) ограничен одним разом в месяц.

В Государственном таможенном комитете объясняли, что ограничение беспошлинного ввоза товаров связано с защитой прав потребителей, предотвращением ввоза некачественных товаров и экономическими интересами Узбекистана.