Новые ограничения на беспошлинный ввоз бытовой техники, столовой посуды и других товаров из сопредельных государств, вступившие в силу с 17 октября, были введены в целях защиты прав потребителей, сообщили «Газете.uz» в Государственном таможенном комитете.
Как отметили в ГТК, отдельные граждане, занимающиеся ввозом товаров в коммерческих целях, нанимали за деньги людей для прохождения границы.
«Из-за таких людей, превративших в профессию доставку товаров через границу, особенно пищевой продукции, на границе возникли большие очереди. Например, гражданин Р. Н. с начала года пересек границу 413 раз, М. Е. — 331, С. У. — 282. Таких примеров много», — сообщили в комитете.
Скоропортящаяся пищевая продукция, завозимая «челноками» в коммерческих целях, угрожает здоровью потребителей Узбекистана, считают в ГТК.
«Таможенные органы принимают законные меры в отношении лиц, которые, прикрываясь термином „для личного пользования“, занимаются перемещением товаров в коммерческих целях. Сотрудники таможни предотвратили 1354 случая „челночной“ торговли на сумму 23,8 млрд сумов и направили материалы дел по 1321 лицу в суды по административным делам. По фактам грубых нарушений таможенного законодательства возбуждены уголовные дела», — отметили в комитете.
В одном из случаев граждане Д. Р. и А. И. с помощью «челноков» завезли в Узбекистан растительное масло Alfa на сумму 193 млн сумов. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 182 Уголовного кодекса (нарушение таможенного законодательства, совершенное в особо крупном размере — наказывается штрафом от 300 до 600 минимальных зарплат или исправительными работами до 3 лет либо лишением свободы от 5 до 8 лет), сказал представитель ГТК.
«Изменения направлены, в первую очередь, на защиту прав потребителей, предотвращение ввоза некачественных товаров, а также защиту экономических интересов страны. Учитывая, что в одной семье в среднем состоят четыре человека, получается, что за год одна семья может завезти восемь видов разной техники. Мы не покупаем холодильник или телевизор каждый месяц. Для обычных граждан не возникнут трудности», — отметили в Государственном таможенном комитете.
«То же самое касается пищевой продукции. В месяц вы можете купить 2 кг шоколада. Вы можете купить больше, мы не ограничиваем граждан, но за превышение нормы нужно заплатить пошлину», — пояснили в ГТК.
Напомним, с 17 октября ввозить через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты пропуска границы бытовую технику 19 наименований и столовую посуду (список) без оплаты таможенных платежей можно только раз в полгода (с июля действовало ограничение на ввоз раз в месяц). Беспошлинный ввоз прочих товаров (до 2 кг каждого наименования, но не более 10 кг общего веса) теперь ограничен одним разом в месяц (ранее — раз в сутки). Центральный банк сообщал, что ввод ограничений отразился на ценах на бытовую технику.
Ранее — в феврале — были введены предельные нормы беспошлинного ввоза товаров физлицами из сопредельных стран. Для автодорожных (пешеходных) пунктов пропуска границы ограничение составляет 300 долларов, железнодорожных и речных пунктов — 1000 долларов.
Vovin Deggial
Ну да, конечно. Так мы им и поверили..
Igor Akilov
Спасибо за заботу, давайте продукты тоже запретим ввозить а то народ ест же:) что за комментарии у них вообще.
Jurabek Niyazaliev
Ну да, а кто защитит от цен на артель? С РК стиральная машина автомат мидеа обходится 200$, а наш артель с хуже качеством 300$. Или так гос пытается нам дать понятия любви к местному производителю? Цены и качество если будут конкурентноспособным то и не надо придумывать законы и правила торговли. А монополия она только хуже!
Shohsanam Zaitova
Пищевые продукты привозимые с Казахстана намнооого лучше наших и тем более дешовые.. просто этот закон на руку монополистам
Борзунов Алексей
Правильно сделали! Не каждый же день семья покупает тот же самый телевизор, например. Еще необходимо задуматься почему у нас этот же товар стоит дороже. Самый простой вывод — слишком много посредников, слишком. Каждый старается свою копейку накинуть, это же очень быстрый способ из “ничего“ получить “что то“. В основном на этом и построен “бизнес“ в стране. Это искоренять надо!
Ashat Nezametdinov
Почему бы не сделать цены как у соседей или дешевле, чтоб они везли нашу продукцию. Делаем как всегда — запрет. Кроме нескольких фруктов всё остальное в Узбекистане сильно подорожало, дороже чем в соседних государствах, за последние годы. Для рыночной здоровой конкуренции необходимо снизить пошлины на всё. Только тогда всё будет качественное и недорогое.