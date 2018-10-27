Новые ограничения на беспошлинный ввоз бытовой техники, столовой посуды и других товаров из сопредельных государств, вступившие в силу с 17 октября, были введены в целях защиты прав потребителей, сообщили «Газете.uz» в Государственном таможенном комитете.

Как отметили в ГТК, отдельные граждане, занимающиеся ввозом товаров в коммерческих целях, нанимали за деньги людей для прохождения границы.

«Из-за таких людей, превративших в профессию доставку товаров через границу, особенно пищевой продукции, на границе возникли большие очереди. Например, гражданин Р. Н. с начала года пересек границу 413 раз, М. Е. — 331, С. У. — 282. Таких примеров много», — сообщили в комитете.

Скоропортящаяся пищевая продукция, завозимая «челноками» в коммерческих целях, угрожает здоровью потребителей Узбекистана, считают в ГТК.

«Таможенные органы принимают законные меры в отношении лиц, которые, прикрываясь термином „для личного пользования“, занимаются перемещением товаров в коммерческих целях. Сотрудники таможни предотвратили 1354 случая „челночной“ торговли на сумму 23,8 млрд сумов и направили материалы дел по 1321 лицу в суды по административным делам. По фактам грубых нарушений таможенного законодательства возбуждены уголовные дела», — отметили в комитете.

В одном из случаев граждане Д. Р. и А. И. с помощью «челноков» завезли в Узбекистан растительное масло Alfa на сумму 193 млн сумов. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 182 Уголовного кодекса (нарушение таможенного законодательства, совершенное в особо крупном размере — наказывается штрафом от 300 до 600 минимальных зарплат или исправительными работами до 3 лет либо лишением свободы от 5 до 8 лет), сказал представитель ГТК.

«Изменения направлены, в первую очередь, на защиту прав потребителей, предотвращение ввоза некачественных товаров, а также защиту экономических интересов страны. Учитывая, что в одной семье в среднем состоят четыре человека, получается, что за год одна семья может завезти восемь видов разной техники. Мы не покупаем холодильник или телевизор каждый месяц. Для обычных граждан не возникнут трудности», — отметили в Государственном таможенном комитете.

«То же самое касается пищевой продукции. В месяц вы можете купить 2 кг шоколада. Вы можете купить больше, мы не ограничиваем граждан, но за превышение нормы нужно заплатить пошлину», — пояснили в ГТК.

Напомним, с 17 октября ввозить через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты пропуска границы бытовую технику 19 наименований и столовую посуду (список) без оплаты таможенных платежей можно только раз в полгода (с июля действовало ограничение на ввоз раз в месяц). Беспошлинный ввоз прочих товаров (до 2 кг каждого наименования, но не более 10 кг общего веса) теперь ограничен одним разом в месяц (ранее — раз в сутки). Центральный банк сообщал, что ввод ограничений отразился на ценах на бытовую технику.

Ранее — в феврале — были введены предельные нормы беспошлинного ввоза товаров физлицами из сопредельных стран. Для автодорожных (пешеходных) пунктов пропуска границы ограничение составляет 300 долларов, железнодорожных и речных пунктов — 1000 долларов.