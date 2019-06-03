Полигон в Ахангаранском районе Ташкентской области, куда сбрасываются бытовые отходы из Ташкента, заполнился на 98%, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе совещания в Нурафшане с участием хокимов и руководителей секторов региона.

По словам главы государства, необходимо закрыть этот полигон и построить новый. «Это важно для чистоты экологии и здоровья населения», — подчеркнул он.

«Газета.uz» писала о работе Ахангаранской свалки и о проекте нового полигона бытовых отходов.

Президент также отметил неудовлетворительное состояние дел в социальной и коммунальной сферах.

«Проблема в том, что централизованное питьевое водоснабжение якобы имеют 64% населения области. На деле этот показатель составляет 40−50%. А в Букинском, Куйичирчикском, Уртачирчикском, Юкоричирчикском районах и городе Нурафшоне не доходит и до 30%. Как вам сидится в своих кабинетах? — сказал Шавкат Мирзиёев.

Для решения проблемы в 2019 году намечено построить и отремонтировать 440 км водопроводных сетей и 301 гидросооружение. Начата работа в рамках первого этапа, реализуемого с участием Азиатского банка развития проекта на 144 млн долларов.

Даны поручения по скорейшему решению проблем в системе среднего образования и здравоохранения, а также проблем, связанных с внутренними дорогами, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Ранее Шавкат Мирзиёев подверг критике экономическую ситуацию в Ташкентской области, заявив, что люди не терпят пустых слов. Освобожден от должности хоким Куйичирчикского района.