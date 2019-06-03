Полигон в Ахангаранском районе Ташкентской области, куда сбрасываются бытовые отходы из Ташкента, заполнился на 98%, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе совещания в Нурафшане с участием хокимов и руководителей секторов региона.
По словам главы государства, необходимо закрыть этот полигон и построить новый. «Это важно для чистоты экологии и здоровья населения», — подчеркнул он.
«Газета.uz» писала о работе Ахангаранской свалки и о проекте нового полигона бытовых отходов.
Президент также отметил неудовлетворительное состояние дел в социальной и коммунальной сферах.
«Проблема в том, что централизованное питьевое водоснабжение якобы имеют 64% населения области. На деле этот показатель составляет 40−50%. А в Букинском, Куйичирчикском, Уртачирчикском, Юкоричирчикском районах и городе Нурафшоне не доходит и до 30%. Как вам сидится в своих кабинетах? — сказал Шавкат Мирзиёев.
Для решения проблемы в 2019 году намечено построить и отремонтировать 440 км водопроводных сетей и 301 гидросооружение. Начата работа в рамках первого этапа, реализуемого с участием Азиатского банка развития проекта на 144 млн долларов.
Даны поручения по скорейшему решению проблем в системе среднего образования и здравоохранения, а также проблем, связанных с внутренними дорогами, говорится в сообщении пресс-службы президента.
Ранее Шавкат Мирзиёев подверг критике экономическую ситуацию в Ташкентской области, заявив, что люди не терпят пустых слов. Освобожден от должности хоким Куйичирчикского района.
Vovin Deggial
Пора уже начать перерабатывать мусор, а не просто выкидывать его на полигон..
Николай Макаров
Пора бы начать строить мусоросжигающие заводы и заводы по переработке вторсырья, помимо строительства новых мусорных полигонов и всяких там дельфинариев. Полигоны — не решение, а отложенная проблема с мусором в еще больших масштабах!
Ферруз Манилов
Мусоросжигательные заводы это большая роскошь. Стоит очень дорого. А вот перерабатывающие заводы у нас уже строят. Вот например, в Ташкенте на всех 3-х мусороперегрузочных станциях ставят оборудование по сортировке и переработке бытовых отходов. За свои, кровные, без иностранных кредитов и долгов.
Farida Charif
Что собираются сносить пож предлогом строительства полигона?
Vovin Deggial
Ферруз Манилов, ничто не бесплатно. Дорого ли, дешево ли, но это всяко лучше чем просто выбрасывать мусор на полигон. К тому же, это поможет в решении проблемы с недостатком электроэнергии.
Slava Tyan
Уже существует давно налаженный бизнес по продаже методов и технологий по переработке мусора. Швеция! Ничего сложного. Нужны только деньги.
Владлен Семенович
Farida Charif , я полчаса смеялся ! Снесут сам город Ахангаран ! И построют полигон сити !
Кардинал Ришелье
Зачем строить новые полигоны и отравлять себя, детей и наших потомков? Нужно заводы по переработке мусора. Колесо изобретать не нужно.
Бобир Пайзиев
Давно, еще в советские времена, по телику показывали научно фантастический фильм о том, как в Германии расправляются с мусором. Научно фантастический — для нас. Прошло много лет! Неужели для нас сказка не может стать былью?