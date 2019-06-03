Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг критике экономическую ситуацию в Ташкентской области и состояние развития районов в ходе совещания в Нурафшане с участием хокимов и руководителей секторов региона, сообщила пресс-служба главы государства.
«Я сам, руководители республиканского уровня лично приезжаем и решаем самые актуальные вопросы, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Почему не просыпается Ташкентская область? Время летит, важен каждый день, каждая минута. Президент проводит политику, создает условия. Ответственные лица должны твердо требовать, а руководители нижнего уровня обязаны упорно работать и обеспечить результат. Люди не терпят пустых слов. В Ташкентской области — пустые слова. Где конкуренция, где наука, где результат, где инициатива?»
Глава государства указал, что в регионе, имеющем огромный экономический потенциал, не задействованы в полной мере имеющиеся резервы и возможности, промышленность все еще зависит от нескольких крупных предприятий.
Остается низким уровень развития промышленного производства в Букинском, Пскентском, Ахангаранском, Бекабадском, Куйичирчикском, Аккурганском и Чиназском районах. В Куйичирчике, Бекабаде, Ахангаране, Пскенте и Буке объем услуг на душу населения в 2−3 раза ниже среднего показателя по республике.
На совещании рассматриваются вопросы развития предпринимательства и сельского хозяйства, создания рабочих мест и улучшения социальной сферы.
В ходе встречи был освобожден от должности хокима Куйичирчикского района Собур Муродов, сообщила пресс-служба хокимията Ташкентской области.
По данным пресс-службы Ташобласти, президент также предложил разделить Ташкентскую область на две части. Подробности не приводятся.
Кардинал Ришелье
На две части? Это возможно только на основании изменений в Конституцию.
Андрей М
Нужно вообще менять хокимов на областной совет депутатов. Пусть это будет мини-парламент, с них можно будет и спросить, и можно будет за них проголосовать на выборах, можно будет и в отставку отправить, если уровень недовольства более 30% от общего населения данной области. Пусть за места начнут бороться политические партии. Ещё лучше убрать районы и оставить областной хоккимият, чтобы напрямую они действовали на месте с общественностью и людьми. Нужно разгребать эти проблемы а не просто стоять на одном месте и ждать когда же приедет Президент, нужно брать все в свои руки!
RN RN
Кардинал Ришелье
Статья 69. Конституции РУз
Изменение границ Республики Каракалпакстан, областей, города Ташкента, а также образование или упразднение областей, городов, районов производится с согласия Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Статья 78.
К совместному ведению Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан относятся:
1) принятие Конституции Республики Узбекистан, внесение в нее изменений и дополнений;
2) принятие конституционных законов, законов Республики Узбекистан, внесение в них изменений и дополнений;
10) законодательное регулирование вопросов административно-территориального устройства, изменение границ Республики Узбекистан;
11) образование, упразднение, переименование районов, городов, областей и изменение их границ;
Halida Ahmedova
Интересно, что Кибрайский район никогда не фигурирует ни в визитах, ни в отчетах, ни на собраниях. Заповедный что ли?
Тохир С.
Келес страна чудес.. не только низкий уровень промышленности. Экология, дороги, мусор другие элементарные условия отношение этим вопросам как в каменном веке. Вот Ташкентский район рядом столица, зайдите на машине или пешком в Хасанбай. при входе сразу пробки потому что магазин, потом такси петачок, потом базарчик и тд. пешеходу никакого выбора дуй как хочеш, машини везде. дальше сомса, лепешка машины ставятся как угодно, арык полный мусора из домов в арык сливается все что угодно, запах ужасный. Возле этой дороги продается химическая продукция для сел. хоза. тоже в жару дает запах. Зимой тепличники автошины жигают. и все это уже сколько лет. конешно сказать что хоким выновать легко, на местах местная гвардия но им по барабану, кто прывик так жить, так и живёт, но надоже как то направлят учить этих людей и показыват что можно ещё лучше. можно же хоть раз месяц на машине, на велосипеде или пешком изучать ситуацию на местах. исправлят к лучшему исходя из имеющихся возможностей. так что я бы эту область преименовал бы Мужизалар вилояти..
Vladimir Vladimir
Там нету дорог в частности а паркентском районе, а его же портал спускает жалобу на чиновника который отписывается. Какой может быть рост если с наступлением темноты все замирает так как нету света? Сотовая связь не ловит, интернета нет.
Алина Доминова
Посетите пожалуйста город Келес!!! Большой город, большой район!!! Но ничего абсолютно не делается!
Valijon Umurzakov
Первый заместитель хокима Ташкентской области Одилжон Рустамов не принимал граждан во вторник 28 мая, хотя по графику приёма гоаждан он должен принимать 14 до 16 часов. но ему ха это ничего не было, хотя пункт 6. Указа Президента Республики Узбекистан от 28 декабря 2016г., №УП-4904 “О мерах по коренному совершенствованию системы работы с обращениями физических и юридических лиц“ гласит “Руководителям и должностным лицам государственных органов, органов хозяйственного управления, хокимам всех уровней: систематически проводить выездные приемы физических лиц и представителей юридических лиц, в том числе организуемые Народными приемными;
ежемесячно представлять в Службу персональный отчет о работе с обращениями, в том числе направленными для рассмотрения Народными приемными и Виртуальной приемной.
Строго предупредить руководителей и должностных лиц государственных органов и органов хозяйственного управления об ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение требований и норм законодательства об обращениях“. Но он (О. Рустамов) не освобождён от занимаемой должности и даже не наказан.
Slava Tyan
Вообще Ташкентскую область можно было бы поделить на несколько регионов. Как минимум на 6 частей. Ангрен, Олмалык, Бекабад, Чирчик и Янгиюль могут конкурировать с областными центрами, а не быть пригородами Ташкента.