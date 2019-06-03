Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг критике экономическую ситуацию в Ташкентской области и состояние развития районов в ходе совещания в Нурафшане с участием хокимов и руководителей секторов региона, сообщила пресс-служба главы государства.

«Я сам, руководители республиканского уровня лично приезжаем и решаем самые актуальные вопросы, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Почему не просыпается Ташкентская область? Время летит, важен каждый день, каждая минута. Президент проводит политику, создает условия. Ответственные лица должны твердо требовать, а руководители нижнего уровня обязаны упорно работать и обеспечить результат. Люди не терпят пустых слов. В Ташкентской области — пустые слова. Где конкуренция, где наука, где результат, где инициатива?»

Глава государства указал, что в регионе, имеющем огромный экономический потенциал, не задействованы в полной мере имеющиеся резервы и возможности, промышленность все еще зависит от нескольких крупных предприятий.

Остается низким уровень развития промышленного производства в Букинском, Пскентском, Ахангаранском, Бекабадском, Куйичирчикском, Аккурганском и Чиназском районах. В Куйичирчике, Бекабаде, Ахангаране, Пскенте и Буке объем услуг на душу населения в 2−3 раза ниже среднего показателя по республике.

На совещании рассматриваются вопросы развития предпринимательства и сельского хозяйства, создания рабочих мест и улучшения социальной сферы.

В ходе встречи был освобожден от должности хокима Куйичирчикского района Собур Муродов, сообщила пресс-служба хокимията Ташкентской области.

По данным пресс-службы Ташобласти, президент также предложил разделить Ташкентскую область на две части. Подробности не приводятся.