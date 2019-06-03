Из-за обильного дождя, наблюдавшегося в понедельник в столице, протекла крыша нового зала прилета международного аэропорта Ташкента имени Ислама Каримова, открытого прошлым летом.

Прилегающие к терминалу объекты, включая рулежные дорожки и часть зоны посадки, также были подтоплены, сообщили «Газете.uz» в аэропорту.

Как объяснили в аэропорту, затопление было вызвано неудовлетворительной работой дренажной системы города, к которой подключен терминал.

«Дренажная система, к которой подключен терминал, была переполнена водой и не справлялась. Ливневые стоки, которые идут с крыши, были заполнены водой. Вода нашла другой путь через крышу, откуда началась протечка», — сообщил собеседник.

Из-за того, что вода не уходила в канализацию, она вытекала в туалете. «Наши специалисты ставили заглушки, чтобы вода не поднималась», — рассказал он.

Чтобы пассажиры не ходили по лужам, из грузовых складов в зал прилета аэропорта было доставлено около 10 деревянных поддонов.

Для устранения последствий затопления была задействована водооткачивающая техника, пожарные машины. За ситуацией в настоящее время следит ночная смена сотрудников аэровокзала.

По имеющейся информации, администрация аэропорта намерена предоставить видеоматериалы о чрезвычайной ситуации ГУП «Строительное объединение» Управления делами Аппарата Президента Республики Узбекистан (СО УДАП РУз) и проектному институту «ТашГИПРОГОР», которые занимались строительством и разработкой проекта терминала, чтобы получить техническое решение.

В апреле хокимият Ташкента назвал пять причин, почему столица не справляется с обильными осадками. Одна из них — устаревшая система ирригационно-дренажного хозяйства, на ее капремонт нужно почти 60 млн долларов.