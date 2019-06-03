Из-за обильного дождя, наблюдавшегося в понедельник в столице, протекла крыша нового зала прилета международного аэропорта Ташкента имени Ислама Каримова, открытого прошлым летом.
Прилегающие к терминалу объекты, включая рулежные дорожки и часть зоны посадки, также были подтоплены, сообщили «Газете.uz» в аэропорту.
Как объяснили в аэропорту, затопление было вызвано неудовлетворительной работой дренажной системы города, к которой подключен терминал.
«Дренажная система, к которой подключен терминал, была переполнена водой и не справлялась. Ливневые стоки, которые идут с крыши, были заполнены водой. Вода нашла другой путь через крышу, откуда началась протечка», — сообщил собеседник.
Из-за того, что вода не уходила в канализацию, она вытекала в туалете. «Наши специалисты ставили заглушки, чтобы вода не поднималась», — рассказал он.
Чтобы пассажиры не ходили по лужам, из грузовых складов в зал прилета аэропорта было доставлено около 10 деревянных поддонов.
Для устранения последствий затопления была задействована водооткачивающая техника, пожарные машины. За ситуацией в настоящее время следит ночная смена сотрудников аэровокзала.
По имеющейся информации, администрация аэропорта намерена предоставить видеоматериалы о чрезвычайной ситуации ГУП «Строительное объединение» Управления делами Аппарата Президента Республики Узбекистан (СО УДАП РУз) и проектному институту «ТашГИПРОГОР», которые занимались строительством и разработкой проекта терминала, чтобы получить техническое решение.
В апреле хокимият Ташкента назвал пять причин, почему столица не справляется с обильными осадками. Одна из них — устаревшая система ирригационно-дренажного хозяйства, на ее капремонт нужно почти 60 млн долларов.
Lex Chine
Это называется быстрей сдать.
Sarvar Khodjaev
Ну бывает, Вы не были в Аэропорту Дубая, построенного в 2008 года, стоимость 4,2 млрд Долл. США. И что? Текло все подряд, переделывали, хотя строили специалисты из Великобритании. Данная ситуация ни о чем не говорит. Халатность, нужно все починить и не допускать таких ситуаций. Вопрос к прокуратуре РУз.
Timur Kim
Ну никто ж не знал что летом дождь будет.. ака
Iskandar Sattibaev
Значит, те, кто строили не виноваты?!
Shaldibin Igor
и крыша протекла из за дренажной системы города?
Kamil Khursandov
Это какой-то.. позор..
singular cipher
А название у аэропорта есть? Их в Ташкенте вроде бы 3 или 4..
Vasiliy Markov
“Чтобы пассажиры не ходили по лужам, из грузовых складов в зал прилета аэропорта было доставлено около 10 деревянных поддонов“. это сильно.
Slava Tyan
Ну хотя бы посмотрите как с протечками справляются в Японии. И не надо было бы протирать ничего и потопа не было бы.
slava sitnik
Какую чушь написали ))) из за какой воды в зоне посадки ))). Гроза над точкой стояла поэтому и ушли, позже сместилась другие рейсы зашли и сели. А 604 и 722 с Самарканда вернулись позже.
Elshod Nasirov
Да ладно крыша протекла… Два рейса отправили в Самарканд! А если самолёт уже выработал топливо? А если на борту находился бы пассажир, которому срочному нужна медицинская помощь и его в аэропорту уже ждала скорая? Международный аэропорт блин… Дождь был несколько часов, а не дней…
Мухтор Ибрахимов
Строят новостройки разные сити мити пити. А на дренаж и инфру нет средств. Это же совсем без совестно ((. Значить проектировщики зная эту проблему закрывают глаза. Вывод??? Понятень
Павел Чирцов
А вот старое здание вроде не протекало.. пока его не снесли без всякого смысла..
Leonid Inozemtsev
Что это за крыша? что протекла в дождь,, строители молодцы)) Продолжайте строить, спецыалисты))
Денис Руденко
Канализационные и ливнестоки- это разные сети( коммуникации)
Nicoleta Nate
Вокзал.. Так на вокзале обычно больше порядка и пути не затапливает. И это после непродолжительного дождя. А что будет, когда сутки дождь льёт?
Виктор
“В апреле хокимият Ташкента назвал пять причин, почему столица не справляется с обильными осадками. Одна из них — устаревшая система ирригационно-дренажного хозяйства, на ее капремонт нужно почти 60 млн долларов.“ — а хоть, что то уже начали делать? Два месяца уже прошло.
Anatoly Tsoyi
Я понимаю что канализация может не справляться — это не только у нас происходит имхо, но вот каким образом от несправления канализации с поставленными задачами может протекать крыша??? Лужи были бы на земле, но протечка крыши проблема абсолютно другого характера
Артём Клепиков
Дьютик не пострадал?
Антон Кудинов
Надо закупить надувные лодки и весла для аэропорта.
Для доставки пассажиров к самолетам и обратно.
Muzaffar Muminov
И ещё мы боримся за почётное звание дома высокой культуры и быта. Быстро начинайте чинить крышу, к 1 сентября сдать должны.
Zokir Isakhodjaev
Кто строил эту самую крышу, посмотрите на смету, и все станет понятно
Enjark Valman
дождей у нас не так много, максимум дней 20-30 за год — сильных таких дождей которые могут затопить — и на это тратить 60 миллионов бакинских — щя, лучше неимущим за эти деньги жизнь обустроить.