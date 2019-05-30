Центр инновационных и интеграционных решений Huawei провел презентацию высоких технологий компании для представителей дипломатических миссий в Узбекистане. В рамках визита послы ряда стран ознакомились с передовыми решениями в области умных устройств, 5G, искусственного интеллекта (AI), облачных технологий (Cloud), интернета вещей (IOT) и систем построения безопасного города.





При содействии посольства КНР в Узбекистане был проведен круглый стол с участием высокопоставленных гостей, представителей МИД Узбекистана и центра народной дипломатии ШОС. В ходе мероприятия участники положительно отозвались о деятельности Huawei в республике, а также выразили поддержку компании и пожелали успехов в разрешении проблем, связанных с вызовами на глобальном рынке.





Компания Huawei является лидером в разработке технологий 5G. На сегодняшний день было заключено более 40 коммерческих договоров на поставку 5G-оборудования по всему миру, а также отгружено более 70 тысяч базовых станций. Долгосрочные инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) позволили компании выйти вперед в развитии сетей пятого поколения. За последние десять лет расходы Huawei на НИОКР превысили 70 млрд долларов США. В 2018 Huawei подала во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) 5405 патентных заявок, заняв первое место в мировом рейтинге.

«Будучи выдающимся частным предприятием Китая, Huawei многие годы сфокусирована на технологических инновациях и добилась заметных результатов в сфере 5G. Динамичное развитие Huawei — это и результат взаимовыгодного сотрудничества всех стран в условиях глобализации. После выхода на рынок Узбекистана Huawei активно способствует развитию телекоммуникационного сектора страны, создав много рабочих мест и подготовив ряд высококвалифицированных кадров. Продукция компании пользуется большой популярностью среди местных жителей. В ходе своего визита в Китай в прошлом месяце президент Шавкат Мирзиёев специально посетил научно-исследовательский центр Huawei в Пекине, что говорит о высокой оценке и признании компании в Узбекистане», — отметила Цзян Янь, посол КНР в Узбекистане.





«Сегодня мы пригласили уважаемых послов дружественных стран в офис Huawei в Узбекистане для ознакомления с деятельностью компании в стране, а также с достижениями в области 5G в мире. Наша встреча прошла под девизом „В Узбекистане — на благо Узбекистана“. Компания Huawei более 19 лет оказывает услуги на территории страны и уделяет особое внимание проектам социальной значимости: развитию молодых талантов и поддержке образовательных реформ. Аналогичную деятельность мы поддерживаем в каждой стране, дипломатического представителя которой мы пригласили сегодня. Мы благодарны нашим гостям за оказанное внимание и теплые слова поддержки. Компания Huawei продолжит предоставлять высокотехнологичные решения и услуги как в Узбекистане, так и на глобальном рынке» — подчеркнул Лю Цзясин, директор Huawei в Узбекистане.





В рамках призыва «В Узбекистане — на благо Узбекистана» компания Huawei готова сотрудничать со всеми партнерами частного сектора, государственными органами и представителями дипломатических миссий в республике для создания благоприятной экосистемы. В течение двух дней центр инновационных и интеграционных решений Huawei принял у себя представителей 23 дипломатических миссий в Узбекистане.

На правах рекламы.