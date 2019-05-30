Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 мая подписал постановление о праздновании Рамазан хайита, сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

Принимая во внимание решение Управления мусульман о совпадении в 2019 году первого дня Рамазан хайита с 5 июня (средой), этот день будет отмечаться в стране как праздник, говорится в документе.

Выходной день переносится с субботы 1 июня на четверг 6 июня. Это было предусмотрено ноябрьским постановлением президента об установлении нерабочих дней в период праздников.