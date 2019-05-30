Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках официального визита в Узбекистан ознакомился с проектами сотрудничества в области культуры и образования, посещая Институт Гёте в Ташкенте 28 мая, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Во встрече также приняла участие супруга президента Германии Эльке Бюденбендер, которая является членом правления Баухаус-архива и Музея дизайна в Берлине.

Сотрудник университета Веймар Йенс Йордан и два молодых узбекских реставратора памятников архитектуры презентовали узбекско-немецкую магистерскую программу по консервации зданий и охране памятников и последующий проект «Исследование топографии архитектурного наследия Ташкента».

Проект, финансируемый Фондом Volkswagen, посвящен передаче методов и компетенции в области культурологии на примере строительного фонда Ташкента. Участники проекта работают под руководством профессора доктора Ханс-Рудольфа Майера (Веймар), профессора Томаса Вилля (Дрезден), Йенса Йордана (Веймар / Дрезден) и совета узбекских ученных.

В основе программы — работа над публикациями, в которых описывается состояние особых зданий, их история, с приложением фотографий и обоснованиями для защиты сооружений.

Президенту Германии была передана предварительная версия книги о сохранившихся памятниках на территории Старого города, а также материалы об архитектуре и структуре Ташкента.