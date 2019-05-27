27 марта президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О стратегии дальнейшего развития и реформирования электроэнергетической отрасли Республики Узбекистан», которое предусматривает разработку комплексной программы по цифровизации электроэнергетической отрасли на 2019−2021 годы. Цифровизация затрагивает все сегменты отрасли, в том числе и рынок газовых турбин.

В энергетическом секторе наблюдается несколько ключевых трендов, которые напрямую влияют на рынок газовых турбин:

развитие рынка распределенной генерации;

декарбонизация энергетических систем, направленная на сокращение выбросов углекислого газа в процессе выработки энергии;

рост спроса на энергоресурсы, который подстегивает игроков рынка работать над увеличением мощности и КПД своей продукции.

На фоне вышеперечисленных тенденций все большую актуальность приобретает цифровизация, использование новых технологий в процессе изготовления турбин и цифровые решения при эксплуатации электростанций.





Производители газовых турбин все чаще обращают внимание на такие технологии, как:

интернет вещей — позволяет объединить все составляющие энергосистемы в единую сеть;

аддитивное производство — дает возможность упростить изготовление ключевых узлов и деталей, сократить сроки и снизить себестоимость производства;

предиктивная диагностика — повышает качество готовой продукции, ее производительность и снижает время простоев.

Растет актуальность технологий smart grid, которые способны обеспечить безопасную эксплуатацию в условиях растущей нагрузки и сложности построения современных электросетей, связанных с диверсификацией подключаемых источников энергии.

Отражение этих тенденций можно наглядно проследить на примере развития инновационных газовых турбин компании Siemens.





Турбины H-класса как стандарт мощности и эффективности

Еще в мае 2011 немецкий концерн Siemens произвел настоящий фурор в энергетическом секторе благодаря достижению рекордного показателя КПД в 60,75% на электростанции комбинированного цикла в баварском Иршинге. Этот объект стал первой электростанцией, оборудованной газовыми турбинами H-класса нового поколения и одновременно первой в мире электростанцией комбинированного цикла, чей КПД превысил 60%.

Инновационные решения компании задали новые стандарты мощности, эффективности и надежности электростанций комбинированного цикла. Так, турбины SGT-8000H уже давно стали лидером на рынке среди газовых турбин своего класса мощности: выходная мощность турбин SGT5−8000H достигает 450 МВт, а SGT6−8000H — 310 МВт. Сегодня 70 газовых турбин H-класса компании используются на четырех континентах, а суммарное количество часов их эксплуатации перевалило за 1 млн, при этом заключены контракты на поставку еще 90 турбин.

Новый виток в эволюции газовых турбин

Основываясь на успехе газовых турбин Н-класса и требованиях игроков глобального энергетического рынка, в Siemens решили, что настало время эволюционных разработок. Компания выпустила газовые турбины HL-класса — SGT-8000HL и SGT-9000HL на базе зарекомендовавшего себя H-класса.





Доля новых технологий в турбинах HL-класса достигает 65%. В числе цифровых инноваций — новейшая автоматизированная система управления технологическим процессом, открытая облачная операционная система MindSphere, в которую интегрирована надежная система передачи и аналитической обработки данных, и новейшие системные решения в области кибербезопасности.

Высокие технические характеристики вкупе с инновационными технологическими решениями обеспечивают турбинам HL-класса эксплуатационную гибкость и минимальные затраты на жизненный цикл. Представители Siemens считают, что данная инновационная разработка позволит энергетическим компаниям значительно увеличить эффективность, а значит, и прибыльность их деятельности.

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