Космическая компания SpaceХ Илона Маска запустила первые 60 спутников в рамках своей программы глобального интернета Starlink. До этого SpaceХ отправляла на орбиту только тестовые спутники системы Starlink, сообщает vc.ru.

Ракета Falcon 9 выведет спутники на высоту 440 км, но работать они будут на высоте 550 км. До своих орбит они доберутся при помощи двигателей.

Запуск стал одним из самых тяжелых для компании: каждый спутник весит 227 кг, а их общая масса составила 13,6 тонны. Общая масса полезной нагрузки ракеты составила 18,5 тонн.

SpaceХ планировала запустить Falcon 9 со спутниками ещё 17 мая, но дважды откладывала старт из-за плохой погоды.

Компания работает над проектом Starlink с 2014 года. Компания планирует вывести на орбиту 12 тысяч спутников весом от 100 до 500 кг к 2024 году. Система должна обеспечить доступ к интернету по всему миру, включая удаленные регионы.

