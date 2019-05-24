Пресс-служба Министерства народного образования (МНО) Узбекистана по просьбе «Газеты.uz» прокомментировала материалы СМИ, в которых говорится, что МНО установило строгие правила по проведению «последних звонков» в школах.

Министерство 20 мая в своем Telegram-канале опубликовало рекомендации по проведению «последнего звонка». В частности, рекомендуется проводить мероприятие для учеников 1−11 классов 25 мая в 8:00 утра и предотвратить ношение выпусками лент и различных нарядов.

Кроме того, документ «категорически запрещает» собирать деньги с учеников и выпускников и их родителей при подготовке к «последнему звонку», экзаменам и на подготовку учебных заведений к новому учебному году. Говорится и о недопустимости дарить ценные подарки учителям и организовывать дополнительные праздничные мероприятия, например, банкеты в кафе и ресторанах и праздничные поездки на автомобилях.

«Данные рекомендации разработаны для обеспечения безопасности учащихся и предотвращения незаконного сбора денежных средств на различные мероприятия и атрибуты одежды», — отметили в пресс-службе.

Эти рекомендации предназначены для администрации школ. В частности, директорам и учителям не следует участвовать в сборе денег на мероприятия, связанные с «последним звонком», а также на приобретение одежды и атрибутики.

«Сбор денег представителями школ вызывает недовольство со стороны родителей», — пояснили в пресс-службе.

В то же время представители МНО подчеркнули, что в полномочия министерства не входят вопросы ограничения прав людей.

«Учащиеся при участии родителей могут проводить дополнительные мероприятия по своему усмотрению без вовлечения в их организацию представителей школы и без принуждения учеников, родители которых не в состоянии предоставить средства», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, отметили представители министерства, выпускники имеют право участвовать в формировании праздничной программы «последнего звонка», организовывать творческие номера и танцевать вальс.

Отметим, в этом году мероприятия, посвященные окончанию школы и концу учебного года, вновь называют «последним звонком», МНО лишь рекомендовало проводить его под девизом «Моя школа — мой дом». В прошлом году из-за отсутствия 11-классников, оканчивающих школу после перехода с 12- на 11-летнее образование, мероприятие называлось «Мы останемся учиться в нашей любимой школе, стремясь познать все новое и покорять вершины прогресса».

В прежние годы, когда выпускники 9-х классов продолжали обучение в средних специальных образовательных учреждениях, мероприятия носили названия «Из школы — в колледж» и «Прощай, школа, здравствуй, колледж!»