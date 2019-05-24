Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов 24 мая принял вновь назначенного посла Республики Корея Кан Чжэ Квона, сообщила пресс-служба МИДа.

После церемонии вручения копии верительных грамот министр поздравил посла с назначением в Узбекистан и пожелал успехов.

В беседе особое внимание уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч президентов Узбекистана и Республики Корея в Сеуле в ноябре 2017 года и Ташкенте — в апреле текущего года, а также перспективам расширения двустороннего сотрудничества.

Предыдущий посол Южной Кореи Квон Ён У завершил миссию в Узбекистане ранее в мае.