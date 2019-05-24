21 мая в некоторых онлайн-СМИ и Telegram-каналах была распространена недостоверная информация о том, что предприятие AKFA Lighting стало выпускать лампы для автомобильных фар. Информация появилась в связи с принятием постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №377 от 19 мая 2018 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения дорожной безопасности в Республике Узбекистан».





AKFA Lighting официально заявляет, что данная информация является недостоверной и несет провокационный характер. Лампы для автомобильных фар предприятием не изготавливаются, и их производство не планируется.

Рядом онлайн-СМИ была опубликована информация клеветнического характера, за распространение которой предусмотрена ответственность в виде штрафа от 20 до 60 МРЗП согласно статье 40 Кодекса об административной ответственности. Ни одно из приведенных выше СМИ не обращалось к компании для проверки достоверности публикуемой информации.





Компания AKFA Lighting просит всех быть бдительными и не верить недостоверной информации и ее источникам. Предприятие всегда открыто к диалогу, а вся выпускаемая продукция имеется в магазинах. К тому же предприятие готово организовать экскурсию по заводу для средств массовой информации.

Необходимую информацию всегда можно получить на официальном сайте или в call-центре AKFA Lighting.





Call-центр: (+998) 78−150−44−88

Адрес: Шайхонтохурский р-н, ул. Кичик Халка Йули, д. 2

Сайт: akfalighting.uz

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