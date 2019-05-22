Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 мая подписал закон об использовании возобновляемых источников энергии. Документ был принят Законодательной палатой 16 апреля и одобрен Сенатом 3 мая.

Согласно закону, возобновляемые источники энергии — это энергия солнца, ветра, тепла земли (геотермальная), естественного движения водных потоков, биомассы, которые естественно восстанавливаются в окружающей среде.

Документ определяет основные направления государственной политики в этой области, в их числе — укрепление энергетической безопасности страны, диверсификация топливно-энергетического баланса в части производства электрической, тепловой энергии и биогаза, внедрение инновационных технологий в этой сфере и повышение энергоэффективности.

Производители энергии из возобновляемых источников энергии освобождаются от уплаты налога на имущество за установки возобновляемых источников энергии и земельного налога по участкам, занятым этими установками (номинальной мощностью 0,1 МВт и более), сроком на 10 лет с момента ввода их в эксплуатацию.

Производители установок возобновляемых источников энергии освобождаются от уплаты всех видов налогов сроком на пять лет с даты их государственной регистрации.

Законом установлено, что лица, использующие возобновляемые источники энергии в жилых помещениях с полным отключением действующих сетей энергоресурсов, сроком на три года, начиная с месяца использования альтернативных источников энергии, освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога. Для получения льгот необходимо получить справку в энергоснабжающей организации.

При производстве электрической и тепловой энергии из возобновляемых источников энергии для собственных нужд получение разрешительных документов не требуется. При этом производителям электроэнергии из возобновляемых источников запрещается самовольное подключение соответствующих установок к единой электроэнергетической системе, а производителям тепловой энергии — к территориальным и магистральным тепловым сетям.

Документ также описывает вопросы технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия и требования в области использования возобновляемых источников энергии.