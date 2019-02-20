Сотрудник Навоийского областного суда по административным делам Д. Н. подал в правоохранительные органы заявление о том, что его избил судья О. Т. 15 февраля, сообщили «Газете.uz» в Генеральной прокуратуре.

Д. Н. работает в областном суде инженером по управлению и обслуживанию систем. Как отмечается в его обращении, судья О. Т. бил сотрудника ногами перед другими судьями в кабинете.

«По данному факту прокуратура Навои проводит доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — заявили в Генпрокуратуре.