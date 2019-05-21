20 мая житель одного из двухэтажных деревянных домов на массиве Спутник в Сергелийском районе Отабек Ниязалиев написал в Facebook-группе «Ташкент — снос» пост о сносе соседнего дома, где проживают люди. Корреспондент «Газеты.uz» Сабина Бакаева отправилась в Сергели и убедилась, что это правда.
В районе продолжается строительство надземной линии метрополитена. Пары огромных балок углубляются внутрь старого поселка с деревянными зданиями. Дом №5 стоит у дороги с полуразобранной крышей. Кажется, в нем уже никто не живет.
За домом №5 рабочие разбирают дом №14. По словам жителей, его ломают уже пять дней. Несколько человек ходят по второму этажу и скидывают строительный мусор на землю. Дом окружен предупреждающей красно-белой лентой. В непосредственной близости от сносимого здания гуляет мать с двумя детьми.
Дом №14.
Дом Отабека Ниязалиева следующий — №22. Скоро очередь должна дойти и до него. Из окна его квартиры на втором этаже отчетливо видны лица рабочих, разбирающих дом №14.
Отабек Ниязалиев рассказывает, что извещение о сносе пришло в прошлом году. Жителям предлагают переселиться в новостройки в махалле «Узар» и дают гарантийные письма. В них написано, что квартиры в новом доме выделяются «для проживания». Отабек Ниязалиев считает, что такая формулировка не гарантирует ему право собственности на новую квартиру.
В хокимияте города консультант, посмотрев бумаги, сказал Отабеку Ниязалиеву, что новые дома, которые возводятся совместно с турецкими специалистами, еще находятся в стадии строительства. «Сказали, что документов на новые дома нет, они еще не переданы на баланс хокимията», — рассказывает он.
Мужчина связывался с юридической службой ташкентской администрации по телефону, чтобы проконсультироваться о силе гарантийных писем и оформлении новой жилплощади по ним. «Мне сказали, что я не смогу оформить новый дом по гарантийному письму, потому что за дом еще не заплатили». В Министерстве юстиции Узбекистана ему сказали, что гарантийное письмо не предусмотрено законодательством.
«Я рад, если государство хочет улучшить условия моей жизни. Но если мне придется покупать эту квартиру, я согласен на жилье в таком же деревянном доме, в котором я сейчас живу, только в другом месте», — добавил он.
В доме №5, что стоит у дороги, осталась одна семья. На первом этаже снесена стена. На месте двух квартир разобранный пол, стены нет. Потолок укреплен толстой деревянной балкой. Дверь в квартиру слева открыта. Оттуда доносятся голоса и беспрерывный плеск воды. Сквозь дверь ванной видно, что по стене льется вода. Отабек Ниязалиев утверждает, что это голоса рабочих. А вода льется с сорванных труб.
Эльвире Муминовой 58 лет. Она живет с супругом 63 лет, сыном, беременной невесткой и внуком 7 лет. Женщина утверждает, что ей страшно жить в этом доме, и она плохо спит. «Сидим мучаемся, пыль глотаем. У меня бронхит, больное сердце и сахар», — говорит она.
По ее словам, 19 мая дом был еще целый. Только вечером начали ломать шифер. «Мой сын сказал [рабочим]: что вы делаете?! Потом Дильшод (Хашимов, ведущий инспектор Центра по управлению муниципальными активами при хокимияте Ташкента — ред.) пришел и сказал ломать доски у соседей», — рассказала Эльвира Муминова.
Ее супруг Усмон Муминов сообщил, что после этого в квартире просели пороги, дверь стала плохо закрываться. Перебоев с водоснабжением и электричеством нет.
Усмон Муминов с внуком на фоне своего дома.
«Сначала нам предлагали переехать в двухкомнатную квартиру, а потом поменять ее на трехкомнатную. Затем сказали, что хокимият продал трехкомнатные квартиры. После этого нам предложили две однокомнатные квартиры в махалле „Узар“. Я [Дильшоду] сказал, что тогда я одну комнату теряю. Говорят, что для нас трехкомнатной квартиры нет», — рассказал Усмон Муминов.
Он добавил, что семье также было предложено переехать в съемное жилье за счет хокимията и взять квартиру под «котлован» на Актепе.
Эльвира Муминова поведала, что основная часть соседей переехала во вторичное жилье еще в прошлом году.
«Обычно все, кто съезжает с „деревяшек“, надеются получить вторичное жилье. Здесь дома маленькие, большая опасность возгорания. Поэтому люди довольны, когда съезжают в кирпичные дома», — считает Отабек Ниязалиев.
Сам Дильшод Хашимов сообщил «Газете.uz», что полы демонтировали только в свободных квартирах, «чтобы там никто не жил, ничего не украли, не сожгли». Он уверяет, что в ближайшие дни семья Муминовых переедет на Чоштепу в готовые новые дома, и у них будет право собственности на новое жилье.
Anna
Бедные люди! терпения вам! неужели нельзя было организовать все, заранее переселить, ведь все планы по стройке решаются заранее! неужели нельзя цивилизованно все сделать!?!
Farida Charif
Спасибо, Газета, спасибо, Сабина, вы — настоящие профи журналистики.