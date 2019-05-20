«Билайн» (ПАО «ВымпелКом») в 2020 году будет готов ввести в эксплуатацию в Москве новейшую сеть связи 5G-ready. Стартовавшая в 2018 году, модернизация мобильной сети «Билайн» в Москве является наиболее масштабной реконструкцией инфраструктуры сети за всю историю компании.

Первая фаза проекта по модернизации, включающая обновление сети связи во всех районах Москвы, в том числе и ЦАО, завершится к сентябрю 2019 года. В результате емкость сети значительно вырастет, а скорость мобильного интернета увеличится в три раза. Это полностью соответствует трендам ежегодного роста потребления трафика мобильных данных, особенно с учетом популярности безлимитных предложений.

Завершение второй фазы, предполагающей финальную доработку сети и подготовку инфраструктуры к внедрению мобильной связи пятого поколения, планируется в 2020 году.

Инвестиции «Билайн» в обновление сети Москвы на первой фазе составляют 5 млрд рублей. Кроме того, рассматриваются последующие инвестиции во вторую фазу модернизации московской сети в размере, соизмеримом с объемом инвестиций на первом этапе.





«Москва — это один из крупнейших и наиболее развитых мегаполисов мира. Качество мобильной связи в городе такого масштаба не только напрямую влияет на жизнь горожан. Оно также определяет развитие всех отраслей, формирующих современный и удобный город — транспортной системы, цифровой инфраструктуры, жилой среды, логистических процессов и многого другого. „Билайн“, история которого берет начало именно в Москве, реализует в мегаполисе программу „Суперсити“. Важной частью программы является создание качественной и прогрессивной, готовой к внедрению 5G-сети, которой смогут с удобством пользоваться и горожане, и московские предприниматели, и все более активно развивающаяся цифровая экосистема города», — сказал Василь Лацанич, генеральный директор ПАО «ВымпелКом».

В рамках проекта «Билайн» поэтапно модернизирует все московские базовые станции для создания суперсовременной и технологичной сети связи в Москве. Более того, в течение пяти лет их количество в городе вырастет на 60%. Несколько тысяч новых базовых станций появятся, в первую очередь, на участках с высоким трафиком для обеспечения консистентного покрытия сети.

«Департамент информационных технологий Москвы поддерживает работу мобильных операторов, направленную на модернизацию сетей связи и внедрение новейших технологий. Все мы понимаем, что внедрение сетей 5G является этапом в развитии цифровой эволюции. Вклад бизнеса в этот знаковый процесс приведет к развитию столицы и, как следствие, повышению качества жизни горожан. Также с уверенностью можно говорить о том, что в перспективе эти технологии послужат основой для создания новых современных компаний, которые принесут Москве не только дополнительные налоговые отчисления, но и новые рабочие места», — говорит Эдуард Лысенко, министр Правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы.

Партнером масштабной модернизации выступает Huawei. Компания является ведущим мировым поставщиком ИКТ-решений и одним из лидеров на рынке 5G. Huawei занимает первое место в списке патентных заявок в этой области. Компания была выбрана по результатам тендера в соответствии со всеми процедурными этапами. Ранее Huawei провела успешную модернизацию сети «Билайн» в Московской области, что позволило значительно улучшить качество клиентского сервиса и нарастить скорость сети 4G в два раза.





«Для Huawei этот проект стал одним из наиболее важных технологических вызовов. Он имеет стратегическое значение для Москвы: жителям города станет доступна высокоскоростная связь будущего. Huawei — ведущий мировой поставщик ИКТ-решений и один из лидеров на рынке 5G. Мы занимаем первое место в списке патентных заявок в этой области и в течение следующих пяти лет Huawei планирует инвестировать в исследования и разработки 100 млрд долларов США. В Москве мы предложили „Билайну“ новейшие технологии, которые помогут оператору создать наиболее совершенную сеть на российском рынке. Использовав свой международный опыт и мощные локальные ресурсы для интеграции оборудования, Huawei удалось сократить время реализации проекта с трех до полутора лет. Это один из высоких результатов в отрасли», — сказал Эйден У, генеральный директор Huawei в регионе Евразия.

Проект развития московской сети «Билайн» предполагает масштабную модернизацию инфраструктуры мобильной связи с использованием оборудования, поддерживающего технологию интернета вещей NB-IoT. По завершению модернизации сеть «Билайн» будет полностью готова для поддержки десятков миллионов умных устройств интернета вещей.

На всех базовых станциях, работающих в диапазонах частот 1800, 2100 и 2600 МГц, в процессе модернизации активируется режим MIMO4x4. Это позволяет значительно улучшить качество покрытия, увеличить проникновение сигнала и скорость передачи данных. Все используемое оборудование также поддерживает технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro, позволяющие достигать скоростей передачи данных до 1 Гбит/с. В местах с наибольшей плотностью трафика данных будет активирована pre-5G технология Massive MIMO.

«Билайн» принципиально важно минимизировать возможное влияние на пользовательский опыт во время модернизации сети Москвы. Поэтому компания применяет систему последовательного переключения секторов базовых станций для обеспечения бесшовного переключения на новое оборудование.

Работы по модернизации в каждом последующем секторе сети проходят только после переключения и согласования работ в предыдущем. Кроме того, переключение базовых станций происходит в ночное время, когда возможное влияние на клиентский опыт минимально. Тестирование поэтапного переключения базовых станций успешно прошло в 2018 году на территории Лосиноостровского района Москвы и парка «Лосиный остров».

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