Бахтиёр Рахманкулович Анаркулов освобожден от должности исполняющего обязанности заместителя председателя по финансам компании «Узтрансгаз», сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

Причиной отстранения от должности называется большая задолженность перед «Лукойлом». В начале марта мы писали, что Узбекистан задолжал российской компании в 2018 году около 600 млн долларов.

Как сообщал старший вице-президент «Лукойла» по добыче Азат Шамсуаров, долг образовался из-за того, что Узбекистан забирал часть добываемого газа в стране на внутренний рынок, хотя условия соглашения о разделе продукции предусматривают экспорт всего объема добываемого газа.

В «Узтрансгазе» на запрос «Газеты.uz» отметили, что документа об отстранении Бахтиёра Анаркулова в настоящее время нет.