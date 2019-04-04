Шестое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству прошло в Термезе под председательством премьер-министров Узбекистана Абдуллы Арипова и Таджикистана Кохира Расулзоды, сообщило УзА.

Стороны подписали соглашение по укреплению сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической, культурно-гуманитарной областях и в сферах сельского и водного хозяйства, отмечается в сообщении.

По данным издания ASIA-Plus, на заседании страны договорились об увеличении объема товарооборота и создании совместных предприятий по производству товаров легкой промышленности и в агропромышленном комплексе. Будут продолжены и углублены совместные работы в гидроэнергетической сфере.