Президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило РИА Новости.

Отставку президент объяснил стремлением не допустить дальнейшей эскалации протестов. «Цель моего решения — успокоить граждан, чтобы они смогли начать переход к лучшему будущему для Алжира», — отметил Бутефлика в послании к Конституционному совету.

По его словам, напряженная ситуация в стране, взаимные обвинения могли привести к еще худшим последствиям, в то время как основная задача государства — защита граждан и их имущества.

В ближайшее время должно состояться заседание Конституционного совета для обсуждения прошения Бутефлики.

82-летний Абдель-Азиз Бутефлика находился бессменно находился у власти с 1999 года. Принять участие в пятых выборах, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, президенту помешали массовые протесты, в результате которых он принял решение уйти в отставку.