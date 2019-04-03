Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост внутреннего валового продукта (ВВП) в Узбекистане на 5,2% в 2019 году и 5,5% в 2020 году после 5,1% в 2018 году, говорится в основном экономическом отчете «Обзор развития Азии» (ОРА).

«Высокие расходы на инфраструктуру, улучшение инвестиционного климата, увеличение экспорта и рост в сельском хозяйстве поддержали экономический рост Узбекистана, однако остаются риски, связанные с постоянной кредитной экспансией, ускоряющейся инфляцией и увеличением дефицита текущего платежного баланса», — считают эксперты АБР.





В 2018 году инвестиции стали основным двигателем роста, что привело к расширению валового накопления основного капитала до 18,1%, в сравнении с 7,1% в 2017 году. Увеличение инвестиций в производство, жилищное строительство, энергетику и добычу полезных ископаемых подпитывал рост иностранных инвестиций и кредитования основного капитала в 36.6%.

Рост в промышленности, исключая строительство, удвоился до 10,6% в 2018 году и был обусловлен, главным образом, увеличением доли обрабатывающей промышленности, горнодобывающей промышленности и разработкой карьеров. Строительство увеличилось на 9,9% по сравнению с 6% в 2017 году за счет роста объема строительства жилья и производственных объектов, отмечается в отчете.

Продолжительный эффект валютной либерализации вместе с повышением цен на коммунальные услуги, либерализацией цен на хлеб, повышением заработной платы и пенсий и стремительным ростом кредитования ускорили темпы инфляции. Средний уровень инфляции вырос с 13,7% в 2017 году до 17,9% в 2018 году, несмотря на стабильность обменного курса, жесткую монетарную политику и отмену таможенных пошлин на ввоз базовых продуктов питания.

Инвестиции, как ожидается, останутся основным двигателем роста экономики в 2019 году, таким образом отражая дальнейшее улучшение инвестиционного климата и реализации инвестиционных программ по модернизации производства, горно-добывающей промышленности, выработки электроэнергии, транспорта и жилищного строительства. Ожидается, что частное потребление выиграет от роста заработной платы, полагают эксперты АБР.

Прогнозируется снижение инфляции до 16% в 2019 году и далее до 14% в 2020 году по мере того, как рост кредитования в рамках государственных программ замедлится и дальнейшая оптимизация таможенных процедур облегчит импорт. Инфляционное давление сохранится вследствие роста цен на энергоносители в ноябре 2018 года, планируемого роста цен на электроэнергию и природный газ в июне 2019 года, последующей корректировки заработной платы и пенсий и пересмотра таможенных пошлин на импорт в сторону повышения.

Ожидается, что дефицит текущего платежного баланса останется высоким на уровне 7% от ВВП в 2019 году и немного сократится до 6,5% в 2020 году. Прогнозируется рост экспорта товаров на 10% в 2019 году и на 12% в 2020 году, отражая рост цены на золото, стабильный спрос на природный газ со стороны КНР, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции в Россию и соседние страны и дальнейшую переработку хлопка в текстильную продукцию.

Прогнозируется рост импорта товаров на 25% в 2019 году и на 20% в 2020 году, поскольку спрос на инфраструктурные проекты и продолжение модернизации промышленности увеличит импорт для этих секторов. Внешние заимствования для государственных программ развития, по прогнозам, увеличат внешний долг до 35% от ВВП в 2019 и 2020 годах.

В отчете предлагается приоритизировать реформы в сфере ирригации, где имеют место проблемы деградации земель и нехватки воды. Правительству рекомендуется разработать долгосрочную секторную стратегию, которая учитывает вопросы адаптации и уменьшения последствий изменения климата, доступа фермеров к услугам и финансированию и обеспечения права пользования землей. Кроме того, Узбекистан должен продвигать трансграничное управление водными ресурсами и устойчивости климата через сотрудничество с соседними странами, считают эксперты АБР.

С момента вступления в АБР в 1995 году, Узбекистан получил 70 займов на общую сумму 7,4 млрд долларов США, включая два займа частного сектора на общую сумму 225 млн долларов. АБР также предоставил 6 млн долларов в виде вложений в акционерный капитал, 218 млн долларов в виде гарантий и 87,3 млн долларов в виде грантов технического содействия.

В 2018 году, АБР подписал 5 займов на общую сумму 1,1 млрд долларов для повышения энергоэффективности, улучшения услуг первичного здравоохранения, доступа к финансам для фермеров и производителей плодоовощной продукции, доступа к питьевой воде в западной части Узбекистана и экономического управления в стране.