С 7 апреля все рейсы Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» из городов Узбекистана в Стамбул и обратно будут переведены из международного аэропорта имени Ататюрка в Новый аэропорт (İstanbul Yeni Havalimanı), сообщила пресс-служба НАК.

Новый аэропорт расположенв 35 км к северу от европейской части Стамбула. С 7 апреля аэропорт имени Ататюрка будет закрыт для пассажирских рейсов.

В соответствии с решением Авиационных властей Турции, 5−6 апреля полеты всех международных рейсов в/из аэропорта имени Ататюрка отменены.

В связи с этим НАК сообщает, что 5 апреля отменены рейсы HY271/272, HY273/274, HY275/276, а также запланированные на 6 апреля — HY271/272, HY273/274.

Пассажирам с оформленными авиабилетами на указанные рейсы, авиакомпания Uzbekistan Airways предоставит возможность произвести возврат по месту их приобретения или изменить дату вылета без уплаты штрафных сборов в пределах срока действия авиабилетов.

Перебронирование частично использованных авиабилетов возможно по месту их приобретения, в представительствах НАК за рубежом или в ГУП «ГАВС».

"Во избежание опозданий на рейсы и своевременного прохождения регистрации и всех предполетных формальностей, авиакомпания «Uzbekistan Airways» просит своих пассажиров прибывать в новый аэропорт заблаговременно, не менее, чем за три часа до времени вылета по расписанию", — говорится в сообщении.

Авиакомпания напоминает, что в Новом аэропорту Стамбула регистрация заканчивается за 1 час, а посадка на борт воздушного судна за 20 минут до времени вылета по расписанию.