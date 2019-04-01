Хокимы Вабкентского, Ромитанского, и Бухарского районов Бухарской области сменились после визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 29−30 марта, сообщила пресс-служба областной администрации.

На внеочередных сессиях Кенгашей народных депутатов указанных районов, где обсуждались организационные вопросы, принял участие хоким Бухарской области Уктам Барноев.

Хоким Аскар Назарович Жаводов, руководивший Вабкентским районом с 2009 года, был освобожден от должности. Его обязанности будет исполнять заместитель хокима Пешкунского района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникациям, коммунального хозяйства Баходур Саноевич Бафоев.

Временно исполняющий обязанности Ромитанского района с мая 2018 года Бахриддин Шамсиевич Халимов также покинул пост. Новым хокимом утвержден Хуршид Яхёевич Тахиров, работавший первым замхокима Ромитанского района по вопросам экономики и предпринимательства.

В связи с переходом на другую должность Мухиддина Турдиевича Эсанова, возглавлявшего Бухарский район с 2016 года, новым руководителем района стал Кахрамон Бозорович Дустов, работавший заместителем хокима Бухары.

Более того, Абдукобил Абдунабиевич Туляганов, занимавший должность ректора Бухарского государственного университета с 2014 года, покинул пост. Новым ректором назначен доктор экономических наук Обиджон Хафизович Хамидов, бывший проректор Ташкентского государственного экономического университета (2017−2019), сообщили в администрации БГУ.

Доктор технических наук Улугбек Тургудович Мухамедханов, руководивший Бухарским инженерно-технологическим институтом, также был уволен. На его место назначен Нусратулло Ражабович Баракаев, работавший до назначения в Кабинете Министров Узбекистана. В 2014—2015 также исполнял обязанности ректора Гулистанского государственного университета.