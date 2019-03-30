В Бухарской области планируется вдвое увеличить поток иностранных туристов к 2021 году и довести поступления от оказания туристических услуг до 350 млн долларов, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев на совещании с участием актива Бухарской области и ответственных руководителей отметил необходимость строительства современных гостиниц, улучшения туристической инфраструктуры.

В текущем году в городе Бухаре будут реконструированы гостиницы «Бухоро-палас», «Варахша» и «Зарафшон», сданы в эксплуатацию 32 новые гостиницы, 9 мотелей и 50 гостевых домов. В результате число мест размещения достигнет 7 тысяч, вдвое увеличатся возможности для приема туристов, отмечается в сообщении.

В регионе продолжается ремонт 122-километровой дороги «Гиждуван-Каган», налаживается движение современного и комфортабельного транспорта между мавзолеями «Семи пиров», а также внедряется международный стандарт «Халяль».

Глава государства указал на необходимость превращения Бухары в «туристический перекресток» через увеличение количества авиарейсов, повышение частоты курсирования поездов и автобусов между Бухарой и Самаркандом, Хивой и Шахрисабзом.

Президент поручил построить музей истории Бухары, развлекательные заведения, ремесленнические центры и организовать пешеходные зоны в старогородской части Бухары.

Согласно разработанной программе, в Бухарской области планируется реализовать в 2019—2020 годах в сферах промышленности, оказания услуг и сельского хозяйства 625 инвестиционных проектов на сумму 25 трлн 353 млрд сумов. Это позволит создать 30 тысяч постоянных рабочих мест, говорится в заявлении.