Девять коммерческих банков Узбекистана были в конце марта временно отстранены от участия в торгах на Узбекской республиканской валютной бирже из-за технических нарушений. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.uz» на полях Международного финансово-банковского форума рассказал первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов.

«[Банки] постоянно опаздывают, не подают вовремя заявки. Элементарные технические нарушения, связанные с процедурой торгов. Банк должен вовремя подать заявку, прийти на торги. На торги опаздывали!» — отметил он.

20 марта ЦБ заявил об отстранении ряда банков от участия в валютных торгах «из-за систематических нарушений, связанные с осуществлением сделок на валютной бирже».

В числе отстраненных банков оказались Hamkorbank, банк «Савдогар» (банки с участием иностранного капитала), «Туркистон», Hi-Tech Bank, «Трастбанк» (частные банки), «Универсал банк», Invest Finance Bank, банк «Ипак йули» (акционерно-коммерческие банки) и Asia Alliance Bank (государственный банк). Впоследствии всем банкам было разрешено вновь участвовать в торгах.

Ранее Тимур Ишметов на примере автокредитования сообщал о нарушении банками базовых принципов риск-менеджмента.