Ряд коммерческих банков Узбекистана временно остранен от участия в валютных торгах «до выяснения обстоятельств». Причина — систематические нарушения, связанные с осуществлением сделок на валютной бирже, сообщила пресс-служба Центрального банка.

В числе отстраненных банков — Hamkorbank, банк «Савдогар» (банки с участием иностранного капитала), банк «Туркистон», Hi-Tech Bank, «Трастбанк» (частные банки), «Универсал банк», Invest Finance Bank, банк «Ипак йули» (акционерно-коммерческие банки), Asia Alliance Bank (государственный банк).

К данным банкам и ранее применялись меры воздействия и санкции за нарушения валютного законодательства — в 2018 году и с начала 2019 года 31 раз на них были наложены штрафные санкции на общую сумму 2,5 млрд сумов, отметил ЦБ.

Коммерческие банки вправе проводить операции по купле-продаже иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке (вне УзРВБ) и обязаны удовлетворять заявки клиентов на покупку иностранной валюты, независимо от участия на торгах валютной биржи, говорится в сообщении.

В случае отказа коммерческим банком проведения купли-продажи иностранной валюты клиенты банков могут обратиться в Службу по защите прав потребителей Центрального банка. Регулятор обеспечит надлежащее исполнение банками своих функций и обязательств, вплоть до возмещения убытков клиенту, подчеркивается в сообщении.