28 марта в Сеуле в ходе второго заседания заместителей премьер-министров Республики Узбекистан и Республики Корея между АКБ «Узпромстройбанк» и Shinhan Bank было подписано базовое соглашение по торговому финансированию на сумму 60 млн долларов США.

Данная линия торгового финансирования позволит «Узпромстройбанку» расширить ресурсную базу для финансирования проектов, предусматривающих импорт технологического оборудования и услуг из Южной Кореи и других стран, а также улучшить репутацию Банка на зарубежном рынке. Документарные операции, проводимые банком, способствуют снижению рисков своих клиентов при проведении внешнеторговых операций, увеличению денежных потоков, развитию и укреплению солидных доверительных отношений с иностранными банками.

Торговое финансирование представляет собой финансирование внешнеторговых операций клиентов путем привлечения гарантий или кредитных ресурсов с международных рынков и сегодня считается одним из наиболее динамично развивающихся видов банковского бизнеса.

Shinhan Bank — первый банк Кореи, учрежденный в 1897 году. Банк входит в состав финансовой группы Shinhan Financial Group вместе с Jeju Bank и Chohung Bank. Он специализируется на предоставлении розничных, корпоративных и инвестиционно-банковских, казначейских, а также страховых услуг. По состоянию на 31 декабря 2018 года активы банка составляют 308,4 млрд долларов США, капитал — 21,4 млрд долларов США, чистая прибыль — 2 млрд долларов США.

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