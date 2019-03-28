Наращивание расчетов в национальных валютах является наиболее актуальной задачей в финансовой сфере для стран-участниц СНГ, заявил в четверг глава исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

В Ташкенте в четверг открылся международный финансово-банковский форум, в котором участвуют более 400 представителей из почти 20 стран, сообщил корреспондент «Газеты.uz». Организаторами мероприятия выступили информационно-рейтинговое агентство SAIPRO и финансово-банковский совет СНГ.

«Заглядывая в будущее, мы приступили к разработке проекта стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. В финансовой сфере наиболее актуальной задачей на перспективу является наращивание расчетов в национальных валютах государств СНГ», — сказал Сергей Лебедев на открытии форума.





По его словам, в новой стратегии значительное место также будет уделено углублению сотрудничества в области платежно-расчетных отношений, обеспечению взаимного свободного и недискриминационного доступа к налоговым рынка государств СНГ, а также развитию интегрированного валютного рынка.

Глава исполкома сообщил, что приоритетная задача в финансовой сфере, определенная стратегией экономического развития СНГ до 2020 года, успешно реализована при активном участии делового сообщества. «В результате совместных действий наших стран достигнута определенная стабильность банковской системы и институционально организованы были рынки страхования и ценных бумаг. Интенсивно развивается сфера налогового администрирования и аудит», — отметил он.

Сергей Лебедев напомнил, что в 2018 году экономическим советом СНГ приняты рекомендации по развитию страховой деятельности, банковского регулирования, рынка ценных бумаг, конкурентной политики в условиях развития цифровой экономики в государствах СНГ.

В частности, на заседании совета глав правительств СНГ в ноябре прошлого года был утвержден протокол об оформлении налоговой информации в электронном виде между государствами содружества, который нацелен на активизацию процессов налогового администрирования, он обеспечит прозрачность соблюдения налогового законодательства государств-участников СНГ.

«Основная цель (принятых документов — ред.) — создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития, повышения уровня жизни и благосостояния граждан наших стран — наша общая цель», — добавил Сергей Лебедев.