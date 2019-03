19 марта в Ташкенте состоялась презентация новых перспективных проектов группы компаний ORIENT: приложение от сети супермаркетов Makro, строящихся под управлением The Tower Mall Management Group крупных ТРЦ Riviera и ТРК Tramway Depot, а также онлайн-радио The Beat, на волнах которого будет звучать музыка девяти разных жанров.





Несколько сотен успешных предпринимателей, блогеров и лидеров мнений собралось в этот день в зале Ballroom столичного отеля Hyatt Regency Tashkent, чтобы лично познакомиться с новыми амбициозными проектами ORIENT Group, в состав которой входят The Tower Mall Management Group, сеть супермаркетов Makro и другие не менее известные компании.

ORIENT Group уже хорошо известна в Ташкенте: благодаря The Tower MMG в столице появились ТРЦ Samarqand Darvoza, ТРЦ Compass, ТЦ Eski Shahar и Ecopark.

E-Makro Application: возврат 1−3% от покупки и партнерские скидки

Роман Сайфулин, управляющий сети супермаркетов Makro, рассказал о последних проектах компании: среди них помощь нуждающимся в лечении жителям, переход на быстроразлагающиеся пластиковые пакеты и открытие нескольких новых филиалов, в том числе и гипермаркета Makro City. Управляющий поделился и планами на будущее, включая выпуск продукции под собственной торговой маркой.





Главная же новость от Makro — это запуск системы лояльности в формате мобильного приложения E-Makro, которое уже доступно для скачивания на платформах Android и iOS. По словам IT-архитектора приложения Андрея Барабанщикова, оно объединит в себе несколько полезных функций: возврат на счет 1−3% от суммы покупки, получение доступа к скидкам в партнерских магазинах, создание собственного списка покупок исходя из онлайн-каталога сети, а также сканирование штрих-кода товара для уточнения его стоимости.

Кроме того, при покупке товаров с зеленым стикером клиенты смогут получить на свой счет бонусные баллы и потратить их при очередном посещении магазина. Помимо приложения, разработчики представили Telegram-версию программы лояльности и накопительную карту, а также анонсировали планирующееся совместно с Orient Finans Bank внедрение быстрых кредитов в супермаркетах Makro.





Одновременно с началом работы системы лояльности в Makro стартует акция «Поехали» — среди покупателей магазинов сети каждый месяц будет разыгрываться автомобиль. Чтобы стать участником акции, нужно сделать покупку в сети Makro на 100 тысяч сумов, воспользоваться новым приложением E-Makro на кассе и получить номер участника акции. Результаты розыгрыша будут объявляться каждое последнее воскресенье месяца в эфире телеканала «Ташкент».

Презентацию продолжил Даврон Файзиматов, управляющий The Tower Management Group, анонсировавший появление в Ташкенте сразу двух крупных торгово-развлекательных центров к 2020 и 2021 году — уже сейчас они обещают стать крупнейшими в стране. Автором проектов ТРЦ Riviera и Tramway Depot выступил директор французской компании MB Architects Марио Бортилла, представивший собравшимся два новых комплекса.

ТРЦ Riviera — летняя терраса, ледовый каток и кинотеатр

Строительство ТРЦ Riviera уже идет полным ходом. Новый комплекс будет располагаться в Алмазарском районе, на пересечении проспекта Нурафшон и Себзар. Шопинг в Riviera обещает быть интересным: здесь будут представлены такие бренды, как Armani Exchange, Jacadi, Pierre Cardin, Trussardi и другие. Главная особенность молла — это летняя веранда, выход на которую будут иметь все точки на фудкорте. Помимо этого, в Riviera будет работать круглогодичный ледовый каток, паркинг почти на 500 мест и 6 залов кинотеатра.





«Для меня как для француза Ривьера ассоциируется с отличным шопингом и расслабленным отдыхом под мягким морским бризом. Я уже успел хорошо изучить узбекистанцев и знаю, что вы тоже очень любите проводить летом время на свежем воздухе. Поэтому новый комплекс Riviera будет именно таким, с просторной летней террасой и лучшими магазинами», — Марио Бортилла, автор проекта ТРЦ Riviera.

Tramway Depot — будущий крупнейший торгово-развлекательный комплекс в стране

ТРК Tramway Depot будет запущен к 2021 году, но на сегодняшний день он уже является крупнейшим строящимся торговым комплексом в Узбекистане. Располагаться новая точка будет на месте бывшего Чиланзарского трамвайного депо. Она уже удивляет своими масштабами: на рекордной для Узбекистана площади в 76 тысяч кв. м здесь будет находиться наибольшая в Ташкенте детская площадка, крупнейший фудкорт с 27 точками продаж и летней террасой, а также большой кинотеатр. Все 9 залов кинотеатра компании Cinemax будут оборудованы новейшей аудиосистемой и креслами повышенной комфортабельности.





В ТРК будут представлены как новые бренды, так и уже известные ташкентцам магазины Bata, Cacharel, Celio, Flormar, LC Waikiki, Terranova и другие.

По словам Марио Бортелло, здания такого размера — ТРК Tramway Depot будет достигать в длину 230 метров — часто выглядят как «коробки», но он обязательно постарается удивить ташкентцев и придать новому комплексу отнюдь не скучный вид.

Помимо строящихся торговых комплексов, компания представила свой новый проект под названием City Parking — это многоярусная парковка со всей необходимой инфраструктурой, которая призвана разгрузить дороги города и сделать жизнь горожан комфортнее.

The Beat

Завершением официальной части презентации стало выступление Ферузхана Якубходжаева, директора по маркетингу The Tower MMG, представившего еще один инновационный проект компании. Это онлайн-радио The Beat, запущенное в тестовом режиме полгода назад. Сегодня, в день официальной презентации нового радио, его аудитория составляет более 200 тысяч человек. Оно играет в 100 точках города, являющихся партнерами группы компаний ORIENT.





На волнах радио слушатели смогут насладиться треками в девяти разных жанрах: Chill, Urban, Workout, Retro, Jazz / Blues, The Beat, Rock-n-roll, Romantic и Uzbek music. Скачать приложение The Beat можно уже сейчас — оно доступно для Android и iOS. Кроме того, The Beat представляет большой интерес для рекламодателей, так как является единственным радио в Узбекистане, способным предоставить данные по своей аудитории.

Официальная часть мероприятия подошла к концу, завершившись фуршетом и душевным выступлением Фарруха Закирова, а также групп ВИА Шарк и Nashvan. Как признался Фаррух Закиров в конце вечера, проекты, подобные представленным на мероприятии, превращают Ташкент в ту самую «звезду Востока» и делают столицу комфортной для жизни.

E-Makro для iOS и Android

The Beat: app.thebeat.uz

На правах рекламы.