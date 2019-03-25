19 и 20 марта АКБ Asia Alliance Bank не принимал участие в торгах на валютной бирже (УзРВБ) для осуществления операций по покупке и продаже иностранной валюты. При этом операции проводились на внебиржевом валютном рынке (вне УзРВБ), и заявки клиентов на покупку иностранной валюты удовлетворялись в полном объеме.

После тщательного изучения регулятором причин наложения ограничений, Asia Alliance Bank был допущен к участию в межбанковских торговых сессиях на Республиканской валютной бирже и с 25 марта возобновил работу в штатном режиме.

Asia Alliance Bank высоко ценит доверие своих клиентов и партнеров и благодарит за проявленное понимание и поддержку.

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