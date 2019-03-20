Какие виды туризма в Узбекистане будут развивать в ближайшее время? Повлияет ли новая налоговая концепция на цены в индустрии гостеприимства? Какие планы на будущее у комитета по развитию туризма?

Ведущие проекта о предпринимательстве в Узбекистане «Лаборатория бизнеса» встретились с временно исполняющим обязанности председателя Государственного комитета по развитию туризма Абдулазизом Аккуловым и обсудили, что нужно сделать, чтобы Узбекистан стал конкурентоспособным на мировым рынке туризма.

Просмотр на Youtube

Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, группа компаний HUMO Partners и компания Afisha Media.