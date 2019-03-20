Какие виды туризма в Узбекистане будут развивать в ближайшее время? Повлияет ли новая налоговая концепция на цены в индустрии гостеприимства? Какие планы на будущее у комитета по развитию туризма?
Ведущие проекта о предпринимательстве в Узбекистане «Лаборатория бизнеса» встретились с временно исполняющим обязанности председателя Государственного комитета по развитию туризма Абдулазизом Аккуловым и обсудили, что нужно сделать, чтобы Узбекистан стал конкурентоспособным на мировым рынке туризма.
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Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, группа компаний HUMO Partners и компания Afisha Media.
Murad Rakhimov
Хороший выпуск получился. Приглашайте по больше таких гостей, чтобы видеть какая идёт работа, иначе по ТВ у нас пляски и праздники.