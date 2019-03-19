Товарооборот между странами Центральной Азии по итогам прошлого года составил 12,2 млрд долларов, что более чем на 35% превышает показатель 2017 года. Об этом на первом Центральноазиатском экономическом форуме в минувшую пятницу в Ташкенте сообщил заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Эльёр Ганиев.

При этом он отметил, что объемы торговли внутри Центральной Азии все еще остаются «на относительно низком, скромном уровне».

«Приходится констатировать, что пока наши государства больше торгуют с третьими странами, нежели друг с другом. Удельный вес четырех стран региона во внешнеторговом обороте Узбекистана составляет всего 10% от общего товарооборота. Примерно такие же показатели наблюдаются и в других странах Центральной Азии. Поэтому задача нашего правительства — создать все условия для кратного увеличения объемов товарооборота, обеспечения его устойчивого роста между странами нашего региона», — заявил вице-премьер.

Заместитель премьер-министра Казахстана Женис Касымбек рассказал о планах своей страны по увеличению экспорта и импорта в регионе. Казахская сторона провела анализ и определила для себя более 50 товарных позиций, по которым она могла бы нарастить поставки на центральноазиатский рынок — металлургическая продукция, сельское хозяйство, химическая, пищевая, фармацевтическая отрасли, строительные материалы и прочее.

«Есть товарные позиции, которые [Казахстан] импортирует из дальнего зарубежья и которые он мог бы сегодня закупать у соседей», — сказал он.

Со ссылкой на данные консалтинговой компании PSG Женис Касымбек отметил, что страны Центральной Азии смогут привлечь в несырьевую отрасль до 70 млрд долларов в среднесрочной перспективе.

«В инвестиционном плане все наши пять стран рассматриваются как единый регион. И рынок в 70 миллионов человек не такой уж и большой для крупных инвестиционных проектов. Поэтому все наши действия должны быть синхронизированы и консолидированы», — добавил он.