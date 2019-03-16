Утром в субботу на стадионе «Миллий» в Ташкенте прошел марафон ходьбы, который возглавил министр здравоохранения Алишер Шадманов. Как сообщила пресс-служба Минздрава, участием в марафоне приняли представители центрального аппарата министерства, руководители медицинских учреждений, ректоры медицинских вузов и сотрудники медучреждений.

«Малоподвижность считается острой проблемой во всем мире. Слабость, сонливость, нарушение сна, снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, хроническая усталость, излишний вес встречаются у многих, но не каждый связывает эти состояния с малоподвижностью», — говорит директор Центра поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения при Минздраве Барно Одилова.





«Министерство здравоохранение призывает к физической активности и предлагает начать с ходьбы», — говорится в сообщении.

Ходьба является наиболее доступным видом спорта и позитивно влияет на состояние организма, укрепляет мышцы и кости, развивает координацию движений. Всего 2,5 часа физической активности в неделю уменьшают случаи смертности на 28% и вероятность сердечных заболеваний — 20%, отмечает Минздрав.





В декабре прошлого года президент Узбекистана подписал постановление «О мерах по профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и повышению уровня физической активности населения». Документом, среди многих мер, предусмотрено повысить доступность спортсооружений, внедрить дни здоровья в госорганах и усилить ограничения на употребление алкоголя и табака.