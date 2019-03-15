Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди в связи с многочисленными жертвами в результате террористических актов в городе Крайстчерче. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Нападение на две мечети в Крайстчерче произошло 15 марта после пятничной молитвы. Вооруженные люди ворвались в мечети в Линвуде и на Динс-авеню и открыли огонь. В момент нападения в помещениях находились несколько сотен прихожан.

По последним данным, жертвами терактов стали 49 человек, еще 48 доставлены в больницу, из них 30 — получили серьезные ранения.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн назвала случившееся «одним из самых черных дней» в истории страны.

По подозрению в причастности в нападении полиция арестовала четырех человек — троих мужчин и одну женщину. Одному из задержанных уже предъявлено обвинение в убийстве, он предстанет перед судом 16 марта.