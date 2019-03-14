Сенатор Мираброр Усманов 12 марта был госпитализирован в узбекско-германскую клинику «Эзгу Ният» в Ташкенте. В настоящее время он пребывает в коме в отделении реанимации, сообщили «Газете.uz» источники, знакомые с ситуацией.

Коматозное состояние предположительно могло быть вызвано осложнением бронхиальной астмы.

Стоит отметить, что Мираброр Усманов принимал участие в 18-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 28 февраля.

Мираброр Усманов (1947 года рождения) с 2005 года является членом Сената. В 2006—2017 годы возглавлял Федерацию футбола Узбекистана, в 2013—2017 годы — Национальный олимпийский комитет.