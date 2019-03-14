В 2:32 четверга в Ташкенте и других городах Узбекистана ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился на территории Казахстана недалеко от границы с Узбекистаном.
Как сообщили «Газете.uz» на столичной сейсмостанции, эпицентр находился на расстоянии 28 км от Ташкента. Сила подземных толчков в столице составила 4 балла, в Гулистане и Джизаке оно ощущалось с силой 2 балла. Информации по другим городам пока нет.
Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4,3.
Grigory Avanesyan
Молодцы Газета Уз. Оперативно предоставили информацию.