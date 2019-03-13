В рамках исполнения задач, намеченных в постановлении президента Шавката Мирзиёева от 23 марта 2018 года «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг», «Узпромстройбанком» осуществляется системная работа. В этом направлении уделяется особое внимание повышению качества и расширению спектра оказываемых услуг клиентам банка, а также улучшению их удобства и комфортности.

Центр банковских услуг, организованный при Чиланзарском филиале «Узпромстройбанка», является еще одним практическим воплощением осуществляемой работы в этой сфере. Здесь будут предоставляться широкие банковские и консалтинговые услуги юридическим и физическим лицам. В частности, для физических лиц создана возможность оформления микрозайма, овердрафт и других кредитов в приемлемых условиях. Кредитные карты оформляются в кратчайшие сроки.

Также в центре созданы возможности для получения клиентами консультаций специалистов, сдачи заявления об открытии расчетного счета и получении кредита, оформления онлайн-вклада, осуществления всех видов платежей и международных денежных переводов.

Центр банковских услуг обеспечен современными банкоматами и инфокиосками, действующими в режиме 24/7. Здесь жители и гости Ташкента в любое время суток и дня недели смогут обналичить средства на национальных и международных пластиковых картах, оплатить коммунальные услуги, сотовую связь, городской телефон, кабельное телевидение и интернет.

Здание центра соответствует международным стандартам, оснащено передовыми коммуникационными средствами и мебелью. Сотрудники повысили квалификацию на основе стандартов оказания услуг клиентам, разработанных в системе «Узпромстройбанка».

В ближайшие дни в Каракалпакском, Кашкадарьинском, Хорезмском, Бухарском региональных филиалах «Узпромстройбанка» также предусмотрено открытие центров банковских услуг. «Узпромстройбанк» надеется, что это станет еще одним подарком для соотечественников в преддверии Навруза — праздника обновления и созидания.

На правах рекламы.