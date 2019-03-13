Президент Шавкат Мирзиёев 13 марта провел совещание с активом Навоийской области, на котором обозначил задачи по комплексному развитию региона, сообщила пресс-служба главы государства.

Несмотря на то, что Навоийская область занимает ведущие позиции по валовому региональному продукту, ее резервы и возможности не используются в полной мере, отметил руководитель страны. Экономика региона зависит от нескольких крупных предприятий, а малый бизнес и частное предпринимательство развиваются слабыми темпами.

«Для придания мощного импульса развитию предпринимательства в области необходимо создать здесь такой благоприятный и привлекательный бизнес-климат, который бы повысил интерес к занятию предпринимательством не только у местных жителей, но и населения других областей. Отныне Навоийская область должна стать областью предпринимателей», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Глава государства предложил превратить регион в свободную экономическую зону для инновационных и высокотехнологичных производств, ориентированных на экспорт. Для этого будет создана специальная комиссия во главе с заместителем премьер-министра, определена система льгот и преференций для участников этой экономической зоны.

Для области разработана программа из 511 инвестиционных проектов общей стоимостью 26,4 трлн сумов, рассчитанная на 2019−2020 годы. В рамках программы планируется освоить 1 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и кредитов, создать 17,4 тысячи новых рабочих мест. В частности, намечена реализация 12 крупных проектов на Навоийской тепловой электростанции, в акционерных обществах «Кызылкумцемент» и «Навоиазот».