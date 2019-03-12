Вопрос снижения налоговой нагрузки для физических и юридических лиц Узбекистана пока не рассматривается. В приоритете — дальнейшая оптимизация налоговых льгот и создание равных условий для всех предпринимателей, заявил первый заместитель министра финансов Ахадбек Хайдаров корреспонденту «Газеты.uz» на брифинге на прошлой неделе.

По его словам, оптимизация будет касаться всех видов налогов — налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и всех ресурсных налогов.

«Есть некоторые виды налоговых льгот, которые могут привести к неравенству. Есть много предпринимателей, работающих в одной сфере. Но в той же сфере один предприниматель имеет какие-то льготы, у второго этих льгот нет. Для чего проводиться оптимизация? В первую очередь, для привлечения иностранных инвестиций все должны быть в равном положении», — отметил он.

Одновременно будет вестись работа и по оптимизации таможенных льгот для предпринимателей. Но вопрос по изменении таможенных ставок, в том числе импортных пошлин, пока также не рассматривается, сказал первый замглавы Минфина.

Ахадбек Хайдаров отметил, что в числе важных вопросов — дальнейшее совершенствование налогового администрирования, обеспечение своевременного поступления налогов, осуществление разъяснительных работ для налогоплательщиков, а также институциональное развитие самого Государственного налогового комитета, чтобы «превратить его не в надзорный, а вспомогательный для налогоплательщиков орган».

«Со стороны Минфина разработана миссия по дальнейшему совершенствованию налоговой политики. Одна из важнейших задач — окончательная доработка Налогового кодекса в новой редакции. Проект документа будет готов к 1 апреля и будет опубликован для общественного обсуждения», — сказал первый замминистра финансов.

Кроме того, для полноценной оценки всех угроз и рисков для госбюджета планируется повысить его «укомплектованность». Если сейчас государственный бюджет включает в себя республиканский и местные бюджеты и консолидирует в своем составе государственные целевые фонды, то ожидается, что все фонды при министерствах, ведомствах и других госорганизациях будут включены в состав бюджета, сообщил он.

«Кроме того, есть кредиты международных финансовых институтов и расходы по ним…Например, если Всемирный банк выделил кредит Министерству здравоохранения, то будет рекомендовано отразить эти расходы в бюджете. Это позволит еще больше повысить прозрачность бюджета», — отметил Ахадбек Хайдаров.

Первый замминистра также высказал свое мнение об эффективности проведения налоговой реформы: «Пока рано делать выводы по последствиям внедрения налоговой политики. Но итоги первых двух месяцев показывают, что мы получили доходы выше ожидаемого. Думаем, что по итогам первого квартала мы узнаем более точные цифры».