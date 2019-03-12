Центральный банк опубликовал результаты опроса предприятий о состоянии и ожиданиях в реальном секторе экономики по итогам четвертого квартала 2018 года.

В опросе приняли участие 433 предприятия строительной, туристической, транспортной отраслей, пищевой, легкой, химической и нефтегазовой промышленности, в том числе входящие в состав компаний «Узбекнефтегаз», «Узбекэнерго», «Узавтосаноат», «Узбекистон темир йуллари» и «Узбекистон хаво йуллари».

74% респондентов отметили улучшение общего экономического состояния в стране. При этом результаты опроса показали сохранение факторов, препятствующих ускорению роста объема производства, и ослабление уровня экономической активности по сравнению с третьим кварталом.

В частности, наблюдалось снижение уровня использования производственных мощностей отдельных предприятий и ухудшение ситуации с обеспечением природным газом и электроэнергией под воздействием сезонных факторов.

Доля предприятий и организаций, повысивших цены на свою продукцию в четвертом квартале, составила 58%. Об этом в ходе опроса сообщили 90% предприятий и организаций нефтегазовой промышленности, 89% — зерноперерабатывающей промышленности, 80% — сферы электроэнергетики, 72% — пищевой промышленности, 53% — химической промышленности, 46% — промышленности строительных материалов, 45% — легкой промышленности, 78% — сферы строительных работ, 62% — сферы транспортных услуг, 58% — сферы торговли и общественного питания.

На повышение себестоимости товаров повлияло повышение цен на сырье и уровня заработной платы, отмечается в исследовании.

Доля предприятий и организаций, занимающихся экспортом товаров, снизилась с 35% в третьем квартале до 32% в четвертом квартале в отраслях легкой, химической и пищевой промышленности, а также в сфере транспортных услуг.

Среди факторов, препятствующих увеличению объемов экспорта, респонденты назвали низкий спрос на внешних рынках на товары предприятий (24%), высокие транспортные расходы (20%), сложность процедур, связанных с экспортом (16%) и недоступность информации о спросе и ценах на товары предприятия на внешних рынках (13%).

В четвертом квартале, отмечается в опросе, наблюдалось снижение темпов создания новых рабочих мест по сравнению с третьим кварталом. При этом количество рабочих мест увеличилось в 58% предприятиях сферы транспортных услуг, 41% — сферы строительных работ, в 35% — сферы медицинских услуг, а также 33% — предприятий автомобильной и зерноперерабатывающей промышленности.

Доля предприятий и организаций, увеличивших заработную плату по итогам четвертого квартала, выросла до 65% против 62% в предыдущем квартале, особенно в следующих отраслях: зерноперерабатывающая (100%), электроэнергетика (80%), легкая (72%), химическая (71%), а также в сфере строительных работ (67%) и транспортных услуг (65%).

Ожидания по итогам 2019 года

84% предприятий и организаций прогнозируют повышение цен на товары по сравнению с 2018 годом, из них 46% ожидают рост цен в пределах 10−15%, а 20% — более чем на 20%.

78% предприятий и организаций ожидают рост объема производства товаров: 13% респондентов прогнозируют темпы роста в пределах 1−4%, 21% респондентов — в пределах 5−8%, 28% предприятий и организаций — в пределах 9−12% и 22% участников опроса — в пределах 13−20%.

Среди предприятий-экспортеров 77% респондентов ожидают повышение объема экспорта по сравнению с 2018 годом, из них 15% ожидают рост в пределах 1−4%, 18% респондентов — в пределах 5−8%, а 32% — в пределах 9−12%.

44% предприятий-респондентов ожидают увеличение объема инвестиций в основной капитал по сравнению с 2018 годом.