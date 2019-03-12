Высокопоставленных чиновников в наблюдательных советах государственных банков Узбекистана, включая председателей, планируется заменить профессиональными специалистами. Об этом на брифинге на прошлой неделе сообщил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

На мероприятии, посвященном итогам миссии Международного валютного фонда в Узбекистан, один из участников брифинга указал, что наблюдательные советы госбанков, в основном, состоят из чиновников высшего звена, которые не могут уделять достаточного внимания развитию банков:

«Состав наблюдательных советов государственных банков представлен высокопоставленными руководителями. Нужно признать, что у этих людей не всегда есть время на разработку стратегии банка, реагирование на изменения рынка. С этой точки зрения, есть ли возможность, чтобы в наблюдательные советы госбанков избирались сильные, умные, хорошие кадры ниже рангом, работающие в этих организациях? Ведутся ли Центральным банком какие-либо работы по назначению независимых директоров в наблюдательные советы госбанков?»

Глава Центробанка признал, что имеется такая проблема, которая будет решена с принятием закона о банках и банковской деятельности в новой редакции.

«Для нас это очень больной вопрос. Мы в новом законе о банках и банковской деятельности совершенно по-другому подходим к этим вопросам. Мы законодательно закрепляем, чтобы были независимые члены наблюдательного совета [банков]. Мы уже внесли правительству свое видение, свое предложение касательно замены тех руководителей, [сотрудников,] занимающих высокую должность, другими профессиональными членами, даже председателей. В новом законе это будет предусмотрено, и мы будем претворять его в жизнь», — отметил Мамаризо Нурмуратов.

Отметим в качестве примера, что совет Народного банка возглавляет вице-премьер, министр финансов Джамшид Кучкаров, а заместителем председателя совета является первый замминистра экономики и промышленности Равшан Гулямов.

Председателем совета банка «Асака» указан исполнительный директор Фонда реконструкции и развития, заместитель министра инвестиций и внешней торговли Шухрат Вафаев, в числе других членов совета — первый замминистра финансов Ахадбек Хайдаров и хоким Алмалыка Уктамжон Каримов.

Исполнительный директор Внебюджетного пенсионного фонда при Минфине Ёркин Турсунов состоит в совете и Народного банка, и банка «Асака».

Ранее глава ЦБ сообщал, что госдоля в банковском секторе Узбекистана составляет порядка 84%.

Недавно коммерческим банкам разрешили назначать руководителей без согласования с Центральным банкам.