На сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане опубликован рассказ о мальчике, который из-за жизненных обстоятельств, вместо получения поддержки, был разлучен с матерью. История показывает проблемы в сфере социальной защиты в стране. «Газета.uz» приводит рассказ с небольшими правками.

Каждое утро Тимур просыпается от пения птиц в саду. Заправляя кровать, он думает о своей матери, прикованной к постели после перелома ноги. Уже неделю он не видел маму, поскольку его направили в детский транзитный центр.

Центр социальной и правовой помощи несовершеннолетним при ГУВД Ташкента предоставляет временное жилье, питание и медицинскую помощь таким детям, как Тимур, живущим без попечения родителей в столице Узбекистана.

«Сначала я хотел сбежать», — признается он. Мальчик боялся, что в центре над ним будут издеваться и будут его избивать. Но сейчас ему это место нравится, особенно еда. «Макароны по-флотски», — отвечает он на вопрос о том, что нравится больше всего.





Фото: Санобар Худайбергенова / ЮНИСЕФ.

Последние четыре месяца он жил в больнице, в палате с матерью. Работники больницы кормили его, а когда пациенты из соседней палаты давали ему деньги, он тратил их на дорогу в школу.

Две тысячи четыреста сумов на две поездки в автобусе. Временами ему приходилось идти 9 км от школы до больницы пешком. «Лучше потратить деньги на проезд, чем на обед», — говорит пятиклассник. В школе его ругали за отсутствие ручки и тетрадей.

Год назад Тимур праздновал свой 11-й день рождения с друзьями в одном из парков Ташкента. Его дядя организовал вечеринку с пиццей и подарил ему плюшевого мишку. В его жизни все было хорошо.

Потом дядя уехал в Россию. «Я будут откладывать деньги, чтобы купить тебе велосипед», — пообещал он Тимуру. Через несколько месяцев его мать Азиза упала и сломала ногу. Она потеряла две работы и арендованную квартиру. Ей пришлось пройти несколько операций и длительный процесс восстановления.

Отъезд дяди стал поворотным моментом в некогда радостной жизни Тимура. Началась череда неприятностей.





Мазияр Талеши. Фото: Санобар Худайбергенова / ЮНИСЕФ.

«Дети, оставленные родителями-мигрантами или опекунами, могут оказаться в условиях, когда уровень ухода и защиты со стороны взрослых становится недостаточным, — говорит Мазияр Талеши, эксперт ЮНИСЕФ по защите детей. — Несмотря на экономические выгоды трудовой миграции, отсутствие попечителя может привести к снижению внимания и контроля за ребенком, а также его эмоционального благополучия».

Согласно официальным данным, за границей на постоянной основе работают 2,6 миллиона узбекистанцев. Данных о влиянии трудовой миграции на семьи и детей крайне мало.

В июле 2018 года ЮНИСЕФ и Комитет женщин Узбекистана при поддержке Европейского союза приступили к осуществлению проекта по защите детей, затронутых миграцией. Для оценки положения детей, оставленных родителями-мигрантами, будет проведено исследование в Бухарской, Ферганской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях. На основе полученных результатов будут разработаны рекомендации по улучшению положения детей, оставленных родителями-мигрантами.

Тимур не рассказывает о том, что он был на грани исключения из школы из-за обвинения в пропаже 3000 сумов. По словам его учителя, администрация школы знала о состоянии его матери, но ребенок был определен как подвергающийся риску совершения правонарушения. В результате мать была вынуждена дать согласие на размещение мальчика в транзитном центре.





Тимур обожает качаться на качелях. Фото: Санобар Худайбергенова / ЮНИСЕФ.

«В стрессовых ситуациях у некоторых детей возникают поведенческие проблемы в ответ на сложные жизненные обстоятельства, в которые они попали, — подчеркивает Мазияр Талеши. — Важно объяснить ребенку, что это его естественная реакция в подобных ситуациях. Оказание психосоциальной поддержки могло бы помочь детям преодолеть возникающие трудности».

Тимур беспокоится о состоянии своей мамы. Его согревает мысль о том, что он оставил с ней своего плюшевого мишку: «Она будет думать обо мне, когда будет держать его». Он считает дни в транзитном центре, участвуя в разных мероприятиях — занятиях в классе, спортивных состязаниях и кружках рукоделия.





Помещения для занятий детей. Фото: Санобар Худайбергенова / ЮНИСЕФ.

Повседневные занятия помогают Тимуру справляться со сложной ситуацией. Экзема, появившаяся на губах в последние месяцы, постепенно проходит. «Когда мама выздоровеет, она придет за мной», — уверен он.

Благодаря усилиям транзитного центра была найдена бабушка мальчика, проживающая в Ташкентской области, и он был передан ей. Однако она не смогла обеспечить должный уход, и Тимур снова оказался в транзитном центре, теперь уже районном. Есть вероятность, что он будет направлен в детский дом. Мама мальчика до сих пор находится в больнице. Имена героев рассказа изменены. В редакции имеется информация о семье мальчика.