Кратковременные сбои в работе системы Uzcard вызваны возросшим количеством транзакций перед праздником, Международным женским днем, пояснили «Газете.uz» в пресс-службе Единого общереспубликанского процессингового центра (ЕОПЦ).

Неполадки начались в четверг, 7 марта, примерно в 10:00. В платежном сервисе Payme не отображался баланс средств, наблюдались затруднения с проведением оплат через платежные терминалы. На момент публикации новости в 13:20 работоспособность системы восстановлена.

«Перед праздником число транзакций выросло в несколько раз и наблюдаются периодические сбои в некоторых терминалах, транзакции проходят медленно. Это будет наблюдаться в течение 2−3 часов», — сообщили в Uzcard.

В ЕОПЦ отметили, что «делают все возможное, чтобы сбои не наблюдались».