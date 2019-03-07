Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 марта принял сопредседателя узбекско-российской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, министра экономического развития России Максима Орешкина, сообщила пресс-служба главы государства.





По итогам прошлого года рост взаимной торговли превысил 20% и достиг почти 6 млрд долларов. Реализуются инвестиционные проекты с участием российских компаний и банков, в том числе в энергетической, нефтегазовой, химической, машиностроительной, электротехнической, текстильной и пищевой отраслях.

На встрече отмечен новый многоуровневый формат диалога — создание совместной комиссии по сотрудничеству на уровне премьер-министров двух государств, как ожидается, будет способствовать повышению эффективности реализации договоренностей по расширению партнерства.

Среди перспективных направлений взаимодействия названы создание в регионах Узбекистана агрокластеров и логистических центров с участием российских компаний, запуск нового механизма крупнооптовых поставок узбекской плодоовощной и текстильной продукции на российский рынок, формирование благоприятных условий для укрепления межрегионального сотрудничества и реализация совместных проектов в здравоохранении и образовании.

Российская сторона выразила готовность предпринимать необходимые шаги для наращивания объемов и расширения номенклатуры взаимной торговли, реализации совместных перспективных инвестиционных проектов в различных отраслях.