Министр здравоохранения России Вероника Скворцова оказала первую медицинскую помощь пассажирке рейса «Аэрофлота» Москва-Ташкент, сообщает ТАСС.

Во время перелета женщине — гражданке Узбекистана — стало плохо, у нее резко заболел живот. По громкой связи в самолете объявили, что требуется врач, и Вероника Скворцова откликнулась на просьбу.

«Министр оценила ситуацию как не угрожающую жизни и принесла медикаменты из своей аптечки, которую всегда возит с собой. Состояние пассажирки стало улучшаться после приема лекарств», — отмечается в сообщении.

Делегация Минздрава России прибыла в Узбекистан утром 6 марта с двухдневным визитом. Российская делегация проведет переговоры в Министерстве здравоохранения Узбекистана, а также посетит ряд медицинских учреждений страны.

В ходе встреч стороны, как ожидается, обсудят возможность открытия филиала одного из медицинских вузов России и строительства в Ташкенте современного многопрофильного медицинского центра, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.