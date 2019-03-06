В Москве 5 марта завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Узбекистана Бахтиёра Матякубова, обвиняемого в совершении пяти убийств, сопряженных с разбойным нападением. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

По версии следствия, в период с января по апрель 2005 года обвиняемый нападал на женщин в безлюдных местах в Москве и Московской области. Убийства совершал как в дневное, так и в вечернее время, нанося множественные колото-резанные ранения.

Выследить Бахтиёра Матякубова удалось после изучения детализаций мобильного телефона, а также пошагового восстановления его передвижения, соотнося их с местами преступления. Правоохранительные органы установили адрес проживания обвиняемого, где во время обыска следователем обнаружена его одежда со следами крови двух жертв.

Бахтиёр Матякубов был объявлен в международный розыск и задержан за границей за совершение убийств. В декабре 2017 года он был экстрадирован в Москву. Во время предварительного следствия Матякубов полностью признал во всех инкриминируемых ему преступлениях.

Психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза выявила у Матякубова «эмоционально неустойчивое расстройство личности, вспыльчивость, повышенную возбудимость, мстительность и личную неприязнь к лицам женского пола», отметили в следственном комитете.