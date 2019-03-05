Микроволновые печи Samsung — незаменимые помощники на кухне. В основе каждой модели — инновационные технологии, которые позволят радовать своих близких чем-нибудь особенным. Также с их помощью можно легко приготовить, разогреть или разморозить любое блюдо.

При покупке микроволновой печи в период акции каждый покупатель получает гарантированный подарок. В акции участвует 12 наименований микроволновых печей.

Акция распространяется при покупке следующих моделей микроволновых печей:

MS23H3115FW/BW — фильтр для воды «Аквафор»;

MS23H3115FK/BW — фильтр для воды Аквафор;

MS23J5133AM/BW — электрический чайник Polaris;

MG23F302TAS/BW — фильтр для воды «Аквафор»;

MG23F302TAK/BW — фильтр для воды «Аквафор»;

MG23F301TAW/BW — фильтр для воды «Аквафор»;

MG23K3575AK/BW — электрический чайник Polaris;

MC28H5013AW/BW — электрический чайник Polaris;

MC28H5135CK/BW — электрический чайник Polaris;

ME83KRS-2/BW — кухонные весы Polaris;

ME83KRW-3/BW — кухонные весы Polaris;

ME83XR/BW — кухонные весы Polaris.

С гарантированными подарками от Samsung процесс готовки станет еще проще и приятнее.

Акция действует с 25 февраля по 25 апреля по всему Узбекистану.

Получить гарантированный подарок можно во всех крупных розничных сетях бытовой техники, а также на технорынках.

Количество подарков ограничено.

Подробности акции можно уточнить в точках продаж бытовой техники или на официальных страницах Samsung в соцсетях.

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На правах рекламы.